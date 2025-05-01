مكتوم بن محمد: دبي تهدف لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاتصال والتسويق محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات، ومُمكّنات ضرورية لنجاح الشركات في مختلف الأسواق، مشدداً سموه على أن الإمارات ستبقى شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية.

واستقبل سموه، أمس، مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، حيث ناقش معه الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «استقبلت مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، إحدى أضخم المجموعات في مجال الاتصال والتسويق على مستوى العالم.

وناقشنا خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال».

وأضاف سموه: «نؤمن بأن الاتصال والتسويق محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات، ومُمكّنان ضروريان لنجاح الشركات في مختلف الأسواق».

وتابع سموه: «ستبقى الإمارات شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية، وستعزز دبي مكانتها وجهةً أولى للشركات التي تصنع الأثر، وتُعيد تعريف مفاهيم الابتكار في الاتصال، والإعلام، والتسويق الرقمي، لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع».

بنية متطورة

واطّلع سموه من الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية، التي تضم تحت مظلتها العديد من الوكالات الكبرى، على مجمل أعمال المجموعة وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في المنطقة.

فيما تطرق اللقاء إلى الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، من خلال الاستثمار في بيئة أعمال ديناميكية وبنية تحتية متطورة، مع تقديم حوافز تدعم أهداف مؤسسات الأعمال وتسهم في بناء مجتمع متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال.

كما تم خلال اللقاء استعراض المدى المتقدم الذي وصلت إليه البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة في دولة الإمارات، وما يميزها من مرونة وسرعة في مواكبة المتغيرات، وحرص على التبني الفعّال للتقنيات الناشئة، وأثر ذلك في تهيئة بيئة داعمة لازدهار الإبداع والابتكار.

أجندة D33

كذلك، تطرق النقاش إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي يشكل الاقتصاد الإبداعي أحد روافدها المهمة، مع استمرار الإمارة في بناء مستقبل قائم على الابتكار، مع التنويه بدور الشركات المتخصصة في مجال الاتصال والتسويق في تمكين الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من النمو والتواصل مع أسواقها المختلفة، وخلق قيمة مضافة تعزز من فرص نجاحها.

كما تم استعراض المبادرات الاستراتيجية لدبي في مجال الاستفادة من الحلول الذكية والتحوّل الرقمي في جميع القطاعات، بما يعزز من الخدمات المُمكّنة للأعمال، ما يجعل الإمارة قاعدةً مثالية لشركات خدمات التسويق العالمية.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

يُذكر أن مجموعة WPP تُعد من أكبر المجموعات العالمية المتخصصة في مجال الاتصال والدعاية والتسويق، وتندرج تحت مظلتها العديد من الوكالات العالمية الكبرى مثل: Ogilvy و Busron وVML وGroupM وAKQA.

وتضم المجموعة الأم فريق عمل ضخماً يناهز 108 آلاف موظف يقدمون خدمات المجموعة في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد وصلت عائدات المجموعة خلال العام 2024 إلى 14.7 مليار جنيه إسترليني.

سموه:

الإمارات شريك داعم لأهم الشركات والمؤسسات العالمية

دبي تعزز مكانتها وجهةً أولى للشركات الصانعة للأثر

الاتصال والتسويق محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات

100

دولة تغطيها خدمات المجموعة العالمية

14.7

مليار جنيه إسترليني عائدات المجموعة 2024

108

آلاف موظف ضمن فريق عمل المجموعة الأم