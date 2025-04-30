«صكوك الوقف» تحصد جائزة عالمية للابتكار في التمويل الأخلاقي

نال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وشركة الصكوك الوطنية، جائزة الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي EFICA لعام 2025، وذلك عن مبادرة «صكوك الوقف»، التي تم إطلاقها عام 2022.

وتم تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الرسمي، الذي ينظمه مصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بورصة لندن، وأقيم في إمارة أبوظبي، بحضور نخبة من الشخصيات المالية والمجتمعية ورواد العمل الوقفي والتمويلي من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود المتميزة، التي تقدمها المبادرة في ابتكار أدوات وقفية حديثة، تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، بهدف تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي: «نتطلع إلى مواصلة سعينا في إطلاق المزيد من المبادرات الوقفية المبتكرة، التي تعزز النهج المستدام، التي تتبعه «أوقاف دبي»، وترسي معياراً جديداً للاستثمار الوقفي المعاصر، بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده».

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «هذه الجائزة تعبير عن قوة الشراكة الفاعلة بين الصكوك الوطنية ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.

لقد كان دعمهم المستمر والتزامهم العميق هو الأساس الذي بُنيت عليه هذه المبادرة الناجحة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع».

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «مع هذه الجائزة نواصل رسالتنا في تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة في التنمية المستدامة عبر أدوات مرنة، تسهم في تحسين جودة الحياة. ملتزمون بمواصلة ريادتنا في هذا المجال عبر شراكات استراتيجية تدعم الابتكار الاجتماعي والاقتصادي».

وقالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، نسعى في المراحل المقبلة إلى التوسع دولياً عبر شراكات نوعية مع مؤسسات مالية ووقفية حول العالم، ويؤكد هذا الإنجاز أن الابتكار في العمل الخيري الإسلامي قادر على مواكبة تطلعات المجتمعات المعاصرة، وتحقيق أثر ملموس.

وتعد جائزة EFICA من أبرز الجوائز العالمية التي تمنح للمشاريع المتميزة في مجال التمويل الأخلاقي، وتهدف إلى دعم المبادرات التي تقدم حلولاً مالية مبتكرة، توازن بين العائد الاقتصادي والتأثير الإيجابي.