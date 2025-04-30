انطلاق «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» في دبي لتعزيز ثقافة التميز

انطلقت في دبي أمس، فعاليات «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025»، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، بمشاركة قادة ومديري الجهات الحكومية المحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة الحكومية والتميز المؤسسي واستشراف المستقبل من داخل الدولة وخارجها.

وتسلّط اللقاءات الضوء على محاور رئيسية في العمل الحكومي، من أبرزها الابتكار، التعلم المؤسسي، تصميم الخدمات، الجاهزية للمستقبل، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة للجهات الحكومية الرائدة في برنامجي «دبي للتميز الحكومي» و«حمدان بن محمد للخدمات الحكومية».

وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشاركة التجارب وتبادل الخبرات لتفعيل أفضل الممارسات، نهج متأصل في حكومة دبي نسعى من خلاله لتعزيز التميز والتطور في العمل الحكومي.

وترسيخ نهج الحكومة الواحدة من خلال المشاريع المشتركة بين الجهات التي تضاعف الأثر النوعي للعمل الحكومي، والذي يهدف في غايته وأولويته القصوى بالدرجة الأولى لخدمة الناس وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال معاليه: «تؤكد اللقاءات المعرفية، التي تسهم في تصميم التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للعمل الحكومي، التزام دبي بأن يكون التطوير المستمر المستند إلى أعلى المقاييس ممارسة مؤسسية دائمة، تجعل الإنسان محوراً لكل سياسة ومبادرة وخدمة.

وفي ظل تكامل الجهود الحكومية، تواصل الجهات العمل معاً على صياغة معايير مشتركة متقدمة للعمل تستشرف المستقبل وتلبي تطلعات المجتمع، بما يعزز موقع دبي كمدينة عالمية رائدة في تصميم أفضل نماذج العمل الحكومي الاستباقي والمرن».

من جانبه أوضح الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن ثقافة التعلم المستمر ومشاركة نماذج النجاح هما مبدأ راسخ في نهج حكومة دبي المتميز.

مبيناً أن ذلك ما تحققه لقاءات أفضل الممارسات الحكومية التي تعيد تعريف مفاهيم العمل الحكومي وترسخ الاستباقية والتكامل المؤسسي، بما يدعم التحول الحكومي المستمر.

وقال النعيمي: «تبادل الخبرات وتشارك النماذج الناجحة بين الجهات الحكومية في دبي هو الأساس لمواصلة تقديم تجارب خدمية متميزة ومتكاملة، تنطلق من احتياجات الأفراد، لتتخطى توقعاتهم، وتسعى إلى تطوير عمل حكومي أكثر جاهزية ومرونة. ولقاءات أفضل الممارسات الحكومية تترجم هذه الرؤية من خلال تسريع نقل المعرفة لبناء منظومات عمل حكومي تتطور باستمرار».

محاور استراتيجية

وشهد اليوم الأول من الفعالية سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي تناولت مجموعة من المحاور الحيوية لتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.

وتضمنت الجلسات مناقشة مستقبل الخدمات الحكومية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور فرق العمل المبتكرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استدامة التحسين، بالإضافة إلى استعراض أفضل استراتيجيات نقل المعرفة وبناء الكفاءات المؤسسية، وتسليط الضوء على قصص نجاح الجهات الفائزة بجوائز التميز والخدمات الحكومية، بما يعكس التزام حكومة دبي بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف قطاعات العمل الحكومي.

وتضمنت الجلسات المعرفية استعراض الرؤى السلوكية لتطوير الخدمات الحكومية، وجلسة الخدمات الريادية - الجهة الفائزة بـ«راية حمدان 2024» ضمن جائزة حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وهي القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى جلسة ممارسات ريادية في الذكاء الاصطناعي من تنظيم هيئة الطرق والمواصلات، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل من تنظيم القيادة العامة لشرطة دبي.

وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي من تنظيم القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، والشراكات الملهمة - أفضل مبادرة مشتركة، من تنظيم هيئة الطرق والمواصلات، وجلسة أفضل جهة في مجال رأس المال البشري من تنظيم النيابة العامة.

وركزت الجلسة الحوارية الرئيسية في اليوم الأول من اللقاءات، والتي قدمها فريق «بُناة المدينة» بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على تصميم الخدمات الحكومية المشتركة.

تكريم

كما تخلل الفعاليات تكريم مشاريع البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية، والذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الحكومية من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وبناء القدرات باستخدام أحدث المنهجيات والأدوات عبر تبني أفضل الممارسات العالمية.

وقد حققت الدورة السادسة للبرنامج نتائج متميزة، حيث شاركت 9 مشاريع حكومية متنوعة، وهي: مشروع «الأحكام المسبقة» من جمارك دبي، مشروع «دليل عوامل الانبعاثات المتولدة من قطاع النقل البري بإمارة دبي» من هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مشروع «تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة» من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مشروع مستقبل المجال الجوي.

بالإضافة إلى مشروع «إشعار باستهلاك مرتفع للكهرباء» من «كهرباء دبي»، ومشروع «منظومة القبيلة الرقمية للمدينة» من «دبي الرقمية»، ومشروع «دبي تبادر» من دائرة الاقتصاد والسياحة.

يضاف إلى ذلك كل من مشروع «ألفا – المستشار المالي المستقبلي» من دائرة المالية، ومشروع «استدامة سلامة المباني» من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي.