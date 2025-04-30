تذاكر مجانية لزوار دبي لدخول القرية العالمية

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن تعاون استراتيجي مع القرية العالمية لإثراء تجربة الزوار القادمين إلى الإمارة وتعزيز سعادتهم، ضمن جهودها المستمرة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة.

وفي إطار هذا التعاون، وفرت القرية العالمية تذاكر دخول مجانية، تولت «الهوية وشؤون الأجانب» توزيعهاعلى المسافرين القادمين عبر مطار دبي الدولي ومنفذ حتا البري، خصصت لفئة السياح، بهدف إتاحة الفرصة لهم لاكتشاف الوجهات الثقافية والترفيهية التي تزخر بها دبي.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: «نعمل باستمرار على تقديم مبادرات نوعية تترك بصمة إيجابية في تجربة الزوار، انطلاقاً من التزامنا بدعم الصورة المؤسسية لدبي وتعزيز موقعها العالمي. هذا التعاون مع القرية العالمية يعكس إيماننا بأهمية إثراء تجربة كل زائر وتعزيز روح الانتماء المجتمعي، بما يسهم في تحقيق السعادة وجودة الحياة لجميع القادمين إلى دولتنا».

وينسجم هذا التعاون مع استراتيجية الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دعم المبادرات المجتمعية الرائدة، وترسيخ السمعة المؤسسية من خلال الشراكات الفاعلة، وتقديم مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز سعادة المجتمع والزوار، وتعكس القيم الحضارية لدبي مدينة تتسم بالتسامح والتنوع الثقافي والريادة.