«دبي الخيرية» تعرض مبادراتها الإنسانية وخدماتها الذكية في «ديهاد»

تشارك جمعية دبي الخيرية في فعاليات الدورة 21، من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2025.

وتعرض الجمعية مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية وخدماتها الذكية، من خلال جناحها المشارك في الحدث.

حيث استعرض القائمون عليه من خلال الأفلام والشروحات مبادرات التحول الرقمي مثل الحصالات الذكية ذات الوجهين والوجود في الميتافيرس، وبعض المشاريع والبرامج التي نفذتها الجمعية داخل وخارج الإمارات ذات الطابع الإغاثي والتنموي المستدام.

كما تشارك في فعاليات مؤتمر ديهاد المصاحب للمعرض، بكلمة يلقيها أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، غداً، بعنوان «دمج التكنولوجيا في العمل الخيري والاستجابة للطوارئ»، وتنظم ورشة بعنوان «التخطيط التشغيلي في المؤسسات الخيرية» يقدمها الخبير الاستراتيجي بالجمعية الدكتور محمد سعيد، في يوم 30 أبريل.

وقال أحمد السويدي: «تأتي مشاركتنا في معرض ومؤتمر ديهاد 2025 انطلاقاً من حرص جمعية دبي الخيرية على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف المنظمات والهيئات الإنسانية والإغاثية على المستويين المحلي والدولي.

ونحن نؤمن بأن هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة، واستعراض أفضل الممارسات في مجال العمل الإنساني، بما يخدم تطلعاتنا المشتركة في تقديم الدعم الأمثل للمستحقين».

وأضاف: «يمثل ديهاد أكبر منصة إنسانية في المنطقة والعالم تجمع صناع القرار من مختلف الجهات الإنسانية الفاعلة، بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل أفضل. والذي يرفع لواء الإنسانية منذ عقدين من الزمان.

ويقدم دراسات وأبحاثاً وأوراق عمل تغني العاملين في المشاريع الإنسانية والإغاثية، من خلال البحث في النزاعات وتطور المبادئ الإنسانية، والمشهد المتغيّر في التمويل، والعولمة والتوطين، والتغير المناخي، والنزوح السكاني، ومناقشة (الميثاق من أجل المستقبل) وتأثيره في منظومة المساعدات الإنسانية والتنمية».

وتسعى دبي الخيرية بتواجدها في مثل هذه المنصة العالمية الرائدة إلى تعزيز التفاعل والشراكات الحيوية مع المنظمات الإنسانية المشاركة، وتأكيد التزامها الراسخ بدعم العمل الإنساني والإغاثي، وتعزيز دور الإمارات كمركز عالمي للعمل الخيري والإنساني.