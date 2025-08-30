شراكة بين «الاقتصاد» ومجمع دبي للعلوم لتعزيز إجراءات حماية الملكية الفكرية

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع مجمع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع.

وقّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ومن جانب مجموعة تيكوم مروان عبدالعزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وأكد عبدالرحمن المعيني حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في مجالات حماية الملكية الفكرية، من خلال الشراكة مع مجمعات الأعمال الرائدة في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وبناء شبكة تعاون فعالة مع مختلف شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان حماية حقوق المبدعين والمخترعين داخل الدولة، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية تواكب متطلبات النمو في نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.

وأكد مروان عبدالعزيز جناحي أن حماية الملكية الفكرية هي من الخطوات الضرورية للتحفيز على الابتكار، حيث تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين الطاقات المبدعة، ما يسهم في استقطاب ألمع العقول من مختلف أنحاء العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، تتعاون وزارة الاقتصاد والسياحة ومجمع دبي للعلوم لتنظيم حملات توعية وورش عمل متخصصة ودورات تدريب لرفع الوعي بالملكية الفكرية.

فضلاً على إطلاق مبادرات تهدف إلى تزويد المبتكرين بالدعم اللازم لحماية اختراعاتهم وتسويقها في الأسواق المحلية والعالمية، كما ستسهم هذه الشراكة في الترويج لبراءات الاختراع المسجلة، عبر التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.