«إقامة دبي» تعزز ريادتها العالمية بـ 6 جوائز في «ستيفي الدولية»

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي عن فوزها بست جوائز مرموقة في جوائز ستيفي الدولية للأعمال 2025، في إنجاز يعكس شمولية تميز المؤسسة وريادتها المؤسسية في مختلف مجالات العمل. وفازت «إقامة دبي» في فئة أفضل مدير تنفيذي لخدمة المتعاملين لهذا العام – الجائزة الفضية.

والتي نالها اللواء أحمد عبيد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية، كما فازت في فئة قائد التحول الرقمي لهذا العام – الجائزة الفضية، والتي حصل عليها المقدم الدكتور غالب عبدالله المري، مدير إدارة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي فئة خبير الموارد المالية لهذا العام – الجائزة البرونزية، حقق خالد عبد الكريم البلوكي، نائب مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، هذا الإنجاز المستحق.

وعلى صعيد الشراكات، حصدت الإدارة الجائزة الذهبية في فئة إنجاز في التعاون والشراكات – أفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص، عن مشروع «الوكيل الملاحي» الذي نفذه قسم الشراكة بالتعاون مع قطاع المنافذ البرية والبحرية.

وفي فئة المؤسسة الرائدة لهذا العام/ المؤسسات غير الربحية، نالت الإدارة الجائزة الذهبية من خلال قسم ريادة الأداء، كما تميزت إدارة التسويق والاتصال الحكومي بحصولها على الجائزة الذهبية في فئة أفضل حملة تسويقية لهذا العام – السمعة المؤسسية والخدمات المهنية، عن مبادرة «الوجه المثالي».

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن هذا الفوز يعكس التزامنا الراسخ برؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً في الكفاءة والابتكار وجودة الحياة. إن نجاحنا في هذه الفئات المتنوعة يؤكد أن الاستثمار في الإنسان، والعمل بروح الفريق، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار المستمر، هو السبيل لترسيخ مكانة دبي عالمياً».