مكتبة محمد بن راشد تروي مسيرة «أم الإعلام الإماراتي»

ضمن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، جلسة حوارية خاصة، حيث استضافت الدكتورة عائشة البوسميط لمناقشة كتابها: «حصة العسيلي.. أم الإعلام الإماراتي، امرأة حملت وطنها في قلبها لتجوب به العالم».

وأدار الحوار الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي، الذي قدّم مع الكاتبة قراءة معمّقة في سيرة الإعلامية القديرة حصة العسيلي، والتي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الإعلام الإماراتي.

وتناولت الجلسة، أبرز محطات حياة حصة العسيلي، بدءاً من البدايات المهنية والإسهامات الرائدة في الإعلام الإماراتي، مروراً بالتحديات والنجاحات التي واجهتها، وصولاً إلى ما لقبت به بـ«أم الإعلام».

حيث أسست لمسيرة إعلامية مهنية امتدت عقوداً. وفي ختام الجلسة، جرى توقيع الكتاب وتوزيعه على الحضور، بالإضافة إلى تكريم الإعلامية حصة العسيلي والمتحدثين، حيث تسلمت الدرع التكريمية بالنيابة عنها مؤلفة الكتاب الدكتورة عائشة البوسميط، وقد لاقت الفعالية صدى واسعاً، تميز بحضور كبير وتفاعل غني بمداخلات وآراء إيجابية من المشاركين.