جمارك دبي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية بفقرات تفاعلية

انطلاقاً من استراتيجية جمارك دبي الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها فـي العمل الجمركي، نظمت اللجنة النسائية فـي الدائرة احتفالاً مميزاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» وذلك بحضور موظفات الدائرة.

وتضمن الحفل الذي أقيم فـي فندق إنتركونتيننتال دبـي فيستيفال سيتي، مجموعة من الفعاليات التفاعلية، أبرزها جلسة حوارية ملهمة وثرية للشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي المعروف بلقب «الشيخ الأخضر» والمستشار البيئي لحكومة عجمان، بعنوان «صانعات القادة»، مستعرضاً مفاهيم القيادة الحقيقية وأثرها العميق في بناء الإنسان والمجتمع، كما تخلل الحفل فقرة تكريم خاصة للرعاة والمشاركين.