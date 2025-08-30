قطاع العمليات بشرطة دبي يحتفي بكوادره النسائية المتميزة

شهد اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، احتفاء قطاع شؤون العمليات، والذي نظمته «لجنة الدانة النسائية» في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في القطاع، بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وذلك تقديراً وتكريماً لجهود العناصر النسائية ودورهن المحوري في حفظ الأمن والنظام.

وحضر الاحتفال، اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومديرو الإدارات العامة في القطاع، وعدد من الضباط والموظفين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين لقطاع العمليات.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، على الدور المحوري الذي تؤديه العناصر النسائية في شرطة دبي كشريك في صون وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على أمن المجتمع. منوهاً بما تقدمه شرطة دبي من دعم لامحدود للمرأة، إيماناً بقدراتها وإمكانياتها، حتى أصبحت اليوم شريكا فاعلاً ومؤثراً في كافة مجالات العمل الشرطي.

بدورها أكدت العميد سميرة عبدالله آل علي، رئيس «لجنة الدانة النسائية» في قطاع شؤون العمليات، وأول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي، إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم في شرطة دبي ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي وفرته القيادة العامة للعناصر النسائية على المستوى العلمي والعملي.

مشيرة إلى أنها أحد النماذج النسائية التي حظيت بهذا الدعم منذ بداية مسيرتها، إذ فتحت شرطة دبي أمامها أبواب العلم والمعرفة، ومنحتها الثقة والمسؤولية، حتى أصبحت أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي.

وكرم اللواء حارب الشامسي، يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي، والعميد سميرة آل علي، العناصر النسائية المتميزة في القطاع والمتقاعدات، والشركاء الاستراتيجيين للقطاع، موجهاً شكره للجميع على جهودهم المبذولة لإنجاح الاحتفالية.