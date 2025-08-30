قطاع العمليات بشرطة دبي يحتفي بكوادره النسائية المتميزة

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، على الدور المحوري الذي تؤديه العناصر النسائية في شرطة دبي كشريك في صون وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على أمن المجتمع. منوهاً بما تقدمه شرطة دبي من دعم لامحدود للمرأة، إيماناً بقدراتها وإمكانياتها، حتى أصبحت اليوم شريكا فاعلاً ومؤثراً في كافة مجالات العمل الشرطي.
بدورها أكدت العميد سميرة عبدالله آل علي، رئيس «لجنة الدانة النسائية» في قطاع شؤون العمليات، وأول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي، إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم في شرطة دبي ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي وفرته القيادة العامة للعناصر النسائية على المستوى العلمي والعملي.
مشيرة إلى أنها أحد النماذج النسائية التي حظيت بهذا الدعم منذ بداية مسيرتها، إذ فتحت شرطة دبي أمامها أبواب العلم والمعرفة، ومنحتها الثقة والمسؤولية، حتى أصبحت أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي.