"طرق دبي" تنجز حزمة من التحسينات المرورية في البرشاء جنوب الأولى









أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من التحسينات المرورية الشاملة على شارع 34 في منطقة البرشاء جنوب الأولى، وذلك استجابة لملاحظات أهالي المناطق السكنية، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز شبكة الطرق ومستوى السلامة المرورية في الشوارع الرئيسية والداخلية، والارتقاء بالبنية التحتية في الأحياء السكنية، ومواكبة المسيرة التنموية الحالية والمستقبلية، وتحقيقاً لرؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام بإمارة دبي.

وتضمنت أهم أعمال التحسينات: إنجاز 4 مداخل ومخارج جديدة على شارع 34 في البرشاء جنوب الأولى لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات وتقليل زمن الرحلة للدخول والخروج من وإلى المنطقة من 5 دقائق الى أقل من دقيقة، وتنفيذ أرصفة مشاة ممتدة على طول شارع 34 في البرشاء جنوب الأولى، إلى جانب توفير 158 موقفاً جديداً لخدمة سكان المنطقة، لتنظيم عملية وقوف المركبات، والحد من الوقوف والمرور العشوائي على جوانب الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة.

ونفذت الهيئة مخرج دوران للخلف (يوتيرن) عند تقاطع نهاية شارع 34 مع شارع الحدائق لتسهيل حركة المركبات وتقريب المسافات على السكان وتحقيق الاستفادة القصوى من المداخل والمخارج الجديدة للمنطقة، حيث أسهم هذا التحسين في خفض زمن الرحلة للدخول والخروج، من خمس دقائق إلى دقيقة واحدة.

وفي السياق ذاته، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي الحلول السريعة الأخيرة في البرشاء جنوب، ضمن خطط الهيئة الهادفة إلى توفير حركة مرورية أكثر سلاسة وأمان في مختلف شوارع دبي، وتحديداً في الأحياء السكنية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الحلول المرورية التي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، عبر توفير بنية تحتية تحقق تنقل أكثر كفاءة وسلامة، وتوفر بيئة حضرية متكاملة ومستدامة."

وأضاف: " تساهم التحسينات الأخيرة في انسيابية الحركة المرورية وخفض معدل الازدحام عند التقاطعات الرئيسية. وحرصاً على رفع مستوى سلامة المشاة وضمان العبور الآمن للأفراد، أنشأت الهيئة 7 معابر مشاة موزعة بشكل مدروس على الطرق الداخلية، وذلك لتقليل نقاط التقاطع غير الآمنة بين المشاة والمركبات، لا سيما في المناطق والأحياء مثل البرشاء جنوب التي تشهد كثافة سكانية عالية."

وأكد البنا مواصلة الهيئة تنفيذها الحلول المرورية الفعالة والتحسينات اللازمة لتغطية كافة الطرق الرئيسية والداخلية التي تمتاز بالكثافة المرورية، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظات الجمهور ودراسة إمكانية تطبيقها بما يحقق النمو المستمر، والغاية الاستراتيجية في رفاهية الحياة لسكان وزوار إمارة دبي.