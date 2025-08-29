"طرق دبي" تنفذ حزمة من الحلول المرورية على شارع الثنية

بدأت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ حزمة من الحلول المرورية السريعة على شارع الثنية، الذي يعد من الشوارع الحيوية التي تربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الوصل، وشملت الأعمال: التعديل على الدوار القائم على الشارع الخدمي لشارع الشيخ زايد والمؤدي إلى شارع الثنية، وإنشاء تقاطع محكوم بإشارات ضوئية على تقاطع شارع 10 مع شارع الثنية، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة من خلال تطوير مسارات المشاة عبر تركيب إشارات مرورية.

وتأتي الحلول المرورية، الجاري تنفيذها في شارع الثنية والمُخطّطِ إنجازها مطلع سبتمبر 2025، ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى انسيابية الحركة المرورية في مختلف المواقع الحيوية، بما يتماشى مع النمو السكاني والازدهار ومسيرة التنمية الحضرية التي تشهدها الإمارة، ويرسخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة في البنية التحتية والنقل.

وتساهم التحسينات في انسيابية الحركة المرورية للقادمين من شارع الشيخ زايد إلى شارع الثنية، كما يعزز التقاطع الجديد على شارع 10 مع شارع الثنية من الحركة المرورية، عبر اختصار المسافات المقطوعة لسكان المنطقة للتنقل بين منطقتي أم الشيف والمنارة، الأمر الذي يرفع بدوره من رضا وسعادة السكان، وبما يتكامل مع الحلول المنفذة سابقاً على الشارع الخدمي لشارع الشيخ زايد.

كما يسهم التقاطع في استيعاب النمو للمرور القادم على شارع الثنية وتعزيز الربط بين شارعي الشيخ زايد والوصل والمناطق السكنية والتجارية المحيطة، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية للمركبات والمشاة من خلال التقاطع المحكوم بالإشارات الضوئية مع توفير ممرات آمنة للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

ويعتبر شارع الثنية من الشوارع الحيوية، التي تشهد حركة مرورية نشطة، نظراً لارتباطه بمناطق متعددة، مثل: جميرا، والوصل وأم سقيم، وأم الشيف ومنطقة المنارة، حيث ستسهم التحسينات في تعزيز الانسيابية المرورية والربط بين شبكة الطرق الداخلية والرئيسة، ورفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي المنطقة، مما يعزز من جودة الحياة ورفاهية السكان في تلك المناطق.