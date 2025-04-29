«صنّاع الإبداع».. تجربة إعلامية فريدة تصقل المواهب الوطنية وتؤهلهم للمستقبل المهني

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق برنامجها النوعي «صنّاع الإبداع»، والذي يمثل نقلة نوعية في إعداد وتأهيل الجيل القادم من الإعلاميين، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتدريبهم في مختلف التخصصات الإعلامية وفق أفضل المعايير العالمية، بهدف دعم المشهد الإعلامي في دبي وتعزيز موقع الإمارة كوجهة أولى للإعلام المتخصص في المنطقة.

ويأتي البرنامج الممتد على مدار شهرين في إطار استراتيجية «دبي للإعلام» لبناء منظومة إعلامية مستدامة تستثمر في الطاقات الشابة، وتوفر بيئة خصبة لاكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم، بما يتماشى مع رؤيتها في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة المستقبل الإعلامي.

واستقطب البرنامج منذ انطلاقه 14 طالباً من أبرز الجامعات والكليات داخل الدولة، مما يعكس متانة الشراكات بين «دبي للإعلام» والجهات الأكاديمية، ويؤكد قدرتها على استقطاب المواهب الواعدة في مجالات الإعلام والإنتاج والخدمات الداعمة.

ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل المتخصصة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والخبراء، تشمل مجالات التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، تقنيات الإضاءة والمونتاج، وأساليب اختيار الزوايا واللقطات الاحترافية، مما يتيح للمشاركين فرصة عملية للتعلّم من أصحاب الخبرة واكتساب مهارات مهنية متقدمة.

وقالت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام: «نؤمن في دبي للإعلام أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، ولذلك نواصل عبر برنامج (صنّاع الإبداع) فتح آفاق جديدة أمام الشباب لعيش تجربة إعلامية متكاملة، تعزز لديهم روح الابتكار وتكشف عن قدراتهم الكامنة».

وأضافت: «البرنامج لا يكتفي بتقديم تدريب نوعي، بل يُعد مساراً عملياً لصقل المهارات وتأهيل الكفاءات المتميزة للعمل مباشرة ضمن فرق المؤسسة.

حيث يتم تقديم عروض عمل فورية للمتفوقين الذين يظهرون إمكانات عالية أثناء فترة التدريب، بما يعكس التزامنا بجذب أفضل المواهب الوطنية وتمكينها مهنياً».

ويُعد برنامج «صنّاع الإبداع» خطوة عملية نحو ضخ دماء جديدة في القطاع الإعلامي، وتأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه «دبي للإعلام» في بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة تطورات صناعة الإعلام وصياغة مستقبلها.