«إسلامية دبي» تشارك في مؤتمر«ديهاد 2025» بـ «الحصالة الذكية»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن مشاركتها ورعايتها لفعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير – ديهاد 2025.

حيث قدّمت الدائرة مشروع «الحصالة الذكية» كإحدى أبرز مبادراتها في مجال العمل الخيري الرقمي، في خطوة تعكس ريادتها في تبني الحلول الذكية للإشراف على منظومة العمل الخيري وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخّصة في الإمارة.

وتُعد «الحصالة الذكية» نموذجاً متقدماً لجمع التبرعات باستخدام وسائل دفع رقمية متعددة تشمل البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية، الرموز الذكية (QR)، وتقنيات الاتصال القريب (NFC)، بديلاً عن الحصالات التقليدية المعتمدة على النقد، ما يسهم في تسهيل عملية التبرع، وضمان أعلى درجات الأمان والشفافية، من خلال الربط المباشر بالأنظمة المالية وتوفير تقارير لحظية للجهات المنظمة.

وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، أن مشروع «الحصالة الذكية» يمثل نقلة نوعية في آليات جمع التبرعات، متسقاً مع توجهات إمارة دبي في التحول الرقمي.

مشيراً إلى أن المشروع أثبت فاعليته في خفض التكاليف التشغيلية وتسريع وصول الدعم لمستحقيه، ما يعزز الثقة بين الجهات الخيرية والمتبرعين.

وأوضح ضاحي أن مشاركة الدائرة في «ديهاد 2025» تأتي امتداداً لدورها الرقابي والإشرافي على العمل الخيري في إمارة دبي، مشدداً على أهمية إبراز التجارب الذكية والمبادرات المبتكرة التي تطبقها الدائرة في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وضمان التزامها بأعلى المعايير المهنية والشرعية.

كما أشار إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الدائرة بتعزيز حضورها على المنصات الدولية، واستعراض جهودها المستمرة في تطوير بنية العمل الخيري، وبناء منظومة رقمية مستدامة تواكب تحديات العصر وتدعم الجهود الإنسانية بإجراءات شفافة وأدوات تقنية موثوقة، تضمن وصول الخير إلى مستحقيه بأمان وكفاءة.