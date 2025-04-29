إطلاق خط جديد للحافلات بين دبي والشارقة

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطاً جديداً للحافلات عبر المدن هو الخط (E308)، الذي يبدأ من محطة حافلات الاستاد في دبي ليصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة في 2 مايو المقبل، وتحسن خطوطاً أخرى في التاريخ نفسه. ويبلغ سعر التعرفة للرحلة الواحدة: 12 درهماً.

وأكّد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة، وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل، سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

وستطور الهيئة في التاريخ نفسه كذلك عدداً من الخطوط الأخرى من خلال إجراء تعديلات على مسارات الحافلات بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب لجعل رحلتهم اليومية مفعمة بالراحة والسلاسة. من محطة حافلات الجافلية إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 1.