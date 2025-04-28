خبير أمني عُماني يشيد بالريادة العالمية لشرطة دبي

أشاد المقدم صبري بن ناصر العَبري، رئيس قسم العمليات في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في شرطة عُمان السلطانية، بالسمعة العالمية التي تحظى بها مبادرات شرطة دبي في الابتكار والتدريب لا سيما الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، واصفاً مشاركته بأنها تجربة محورية غيرت نظرته لمفهوم القيادة والابتكار واستراتيجيات العمل الشرطي الحديثة.

وأوضح أن الانضمام إلى الدبلوم يتماشى مع التزامه العميق بالتطور الشخصي والمهني المستمر، قائلاً: «لم يكن الهدف مجرد الانضمام للحصول على شهادات عالمية بل سعياً حقيقياً نحو التطور كقائد في بيئة أمنية تتسم بتعقيد متزايد». وأضاف أن ما دفعه للمشاركة هو السمعة العالمية التي تحظى بها شرطة دبي في مجالات الابتكار والتدريب المتقدّم». وقال: أضفى تبادل الأفكار والتجارب مع ضباط من 39 دولة بعداً عالمياً على نقاشاتنا، كما أن المحاكاة العملية اختبرت قدراتنا القيادية في مواقف ضاغطة، مما أكسبني مهارات جديدة في اتخاذ القرار تحت الضغط والعمل الجماعي.