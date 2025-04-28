«كهرباء دبي»: انخفاض الانبعاثات الكربونية إلى 28.6 % في 2024

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي استمرار جهودها لدعم التنمية العمرانية المستدامة في دبي، وتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج، التي تسهم في تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة والمياه والمحافظة على الموارد، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة، لتعزيز كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه، لدعم النمو الاقتصادي المتسارع في إمارة دبي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إن «دبي تجاوزت المستهدف من استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث وصل انخفاض الانبعاثات الكربونية في دبي إلى 28.6 % في عام 2024».

وأضاف: «نعمل في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة، وندعم تميز دبي ونهضتها التنموية والعمرانية، ونسعى لتعزيز ريادتها بوصفها أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية».

وأشارت الهيئة إلى العمل على تعزيز كفاءة الطاقة في منشآتها عبر مشاريع إعادة تأهيل شاملة، تشمل المباني الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية وضخ وتخزين المياه، ومحطات تحويل الطاقة، باستخدام حلول مبتكرة تخفض الاستهلاك وتحسن الأداء البيئي بشكل مستمر، حيث سيشكل «مبنى الشراع»، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي تحفة معمارية مستدامة، يصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة.