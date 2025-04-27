منصور بن محمد: الرياضة أداة فاعلة لتعزيز التلاحم

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، فعاليات سباق الأمل، الذي نظمته مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وذلك لصالح صندوق الطفل الهادف إلى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال.

وثمّن سموه الجهود المبذولة من كافة المشاركين والداعمين لـلسباق، مؤكداً أن هذه الفعالية تجسّد روح عام المجتمع 2025، وتعكس نموذجاً ملهماً للتكافل والعمل المشترك، بما يسهم في تمكين الفئات المستحقة من الأطفال عبر مبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياتهم الصحية والاجتماعية.

وأضاف سموه: «نؤمن بأن الرياضة تمثل أداة فاعلة لتعزيز التلاحم الاجتماعي، ووسيلة لبناء قنوات تواصل مؤثرة بين الأفراد والجهات المعنية، وهو ما تجلى اليوم في هذا الحدث الذي يدعم صندوق الطفل كجزء من التزامنا طويل الأمد برعاية الأجيال القادمة وضمان مستقبل صحي وآمن لهم».

تبرع

وعلى هامش الحدث، شهد سموه تبرع بنك دبي الإسلامي بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم صندوق الطفل. أُقيم السباق مساء أمس، على ممشى مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية في منطقة الجداف، وامتد لمسافة تتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات، بمشاركة أكثر من 1500 شخص، من بينهم نحو 300 طفل، وبحضور كل من: خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، ومحمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعلاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، وهند ناصر، مسؤول الخدمات المجتمعية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، إلى جانب عدد من المانحين والجهات الداعمة.

نموذج ملهم

من جهته، قال الدكتور عامر شريف إن «سباق الأمل» يمثل نموذجاً ملهماً لتكامل الجهود الصحية والمجتمعية، كما يعكس التزام «دبي الصحية» بتوفير رعاية شاملة للفئات المستحقة، ولا سيما الأطفال، وفق منظومة متكاملة تسعى إلى تمكين أفراد المجتمع من أن يكونوا شركاء فاعلين في دعم الرعاية الصحية، انطلاقاً من التزامنا بعهد «المريض أولاً».

ولفت إلى أن «صندوق الطفل»، الذي أطلقته «دبي الصحية» بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في نوفمبر 2023، يهدف إلى علاج 3,000 حالة سنوياً في «مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال»، من خلال فريق طبي مؤهل وأحدث التقنيات، لتقديم رعاية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نؤمن بأن الصحة هي ثقافة وأسلوب حياة متكامل ومحور أساسي في بناء مجتمع مزدهر. ويأتي دعمنا لمبادرة سباق الأمل انسجاماً مع الجهود المتواصلة لمدينة دبي الطبية في تعزيز مفاهيم الرفاهية الصحية في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر صحة وأماناً للأجيال القادمة.

ما ينعكس من خلال دعمنا المستمر للمبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة، وشراكات الجهات والهيئات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الرعاية الصحية، التي ترتكز في جوهرها على قيم العطاء، والتضامن الإنساني». وقال عبدالله الهاملي، كبير مستشاري مجلس الإدارة في بنك دبي الإسلامي: «نعتز، في بنك دبي الإسلامي بشراكتنا مع مؤسسة الجليلة، ونفخر بالمساهمة في الجهود التي تُحدث أثراً مباشراً في حياة الأطفال المرضى وأسرهم.

لقد قطعت الإمارات أشواطاً متقدمة لصناعة مستقبل مشرق للأجيال القادمة، لتصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به، مدفوعة برؤية استراتيجية لإعداد جيل قادر على المنافسة العالمية والمحرك الرئيس لنهضة البلاد وتقدمها خلال الأعوام القادمة. إن دعمنا لصندوق الطفل ينطلق من إيماننا العميق بأهمية توفير رعاية صحية متكاملة، انسجاماً مع مسؤوليتنا المؤسسية كمصرف وطني يضع الجانب الإنساني في صميم أولياته، ويحرص على ترسيخ قيم التلاحم والترابط».

خطوة جديدة

وأعرب الدكتور عامر الزرعوني، عن شكره لجميع الشركاء على دعمهم لهذا السباق الخيري، وكذلك لبنك دبي الإسلامي على تبرعه السخي، الذي يعكس روح التضامن مع الشركاء الاستراتيجيين ويجسد الدور الرائد لمؤسساتنا الوطنية في خدمة المجتمع، مضيفاً أن هذا التبرع يمثل خطوة جديدة في شراكتنا العميقة والمستمرة مع بنك دبي الإسلامي، ويسهم في تمكين صندوق الطفل من أداء رسالته الإنسانية، في توفير الرعاية الطبية للأطفال.

سباق الأمل

ويأتي «سباق الأمل» في إطار حرص «مؤسسة الجليلة» على تعزيز دور الرياضة كأداة فاعلة لدعم المبادرات والبرامج الخيرية في القطاع الطبي، بما يُشجّع على اتباع نمط حياة صحي يعزز رفاهية الأفراد، ويواكب «عام المجتمع 2025»، وكذلك يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات.