4364 مستفيداً من التوعية السياحية لشرطة دبي 2024

دبي - البيان

أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن «الإدارة» استطاعت خلال العام الماضي نشر التوعية الأمنية في القطاع السياحي بين 4364 موظفاً وحارساً فندقياً وسائق سيارة أجرة، والعاملين في مجال الإنقاذ، والمرشدين السياحيين.

وأشار إلى أن التوعية جاءت ضمن 66 محاضرة، قدمها خبراء ومُختصون من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المُستفيدة.

وأضاف إن نهج محاضرات التوعية مُستمر في إطار الحرص الدائم على جعل إمارة دبي من الوجهات العالمية في المجال السياحي، وفي إطار التوجه الاستراتيجي «دبي مدينة آمنة»، منوهاً بأن الشرطة السياحية استطاعت خلال العام 2023 تنفيذ 57 محاضرة توعية، استفاد منها 4136 موظفاً وحارساً وسائقاً ومُنقذاً سياحياً.

ولفت إلى أن الشرطة السياحية في شرطة دبي تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف القطاعات السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني، مبيناً أن المحاضرات شملت التعريف بتطبيق شرطة دبي الذكي، وخدمة الشرطة السياحية، وخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية، تُمكن الجمهور عبر تطبيق شرطة دبي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية تجاوزات غير قانونية، وذلك للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة.

كما بين أن المحاضرات والورش شملت التوعية بتطبيق «أبحر بأمان» الخاص بالرحلات البحرية بجميع أنواعها، وتحديد موقع المستخدم في حال الاستغاثة والحالات الخطرة، والتعريف بمنصة «ecrime» الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وشرح خدمات مركز الشرطة الذكي «SPS»، والتعريف بكيفية التعامل مع المفقودات والمعثورات في الفنادق.