شرطة دبي تحتفي بأسبوع الأصم العربي بفعاليات لنحو 600 طالب

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلسي الروح الإيجابية وتمكين أصحاب الهمم، يوماً رياضياً مفتوحاً بالتزامن مع أسبوع الأصم العربي، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، بمن فيهم المصابون باضطراب طيف التوحد، واضطراب متلازمة داون، وفئة الصم، وعدد من الأيتام، استمتعوا جميعاً بفعاليات وأنشطة ومسابقات أدخلت البهجة والسعادة على قلوبهم.

وقال الرائد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم: «إن هذه الفعالية تعكس الجهود المستمرة للمجلس نحو تعزيز دعم وتمكين أصحاب الهمم، ومساعدتهم في تحقيق المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة المجتمعية والرياضية. إضافة إلى توفير بيئة شاملة ومتكاملة تضمن لهم حقوقهم وتتيح لهم الفرص المتساوية في كل المجالات، سواء كانت رياضية، ثقافية أو اجتماعية».

وأضاف: «نعمل جاهدين على تقديم الدعم الكامل لجميع فئات أصحاب الهمم، دعماً لاستراتيجية شرطة دبي لتمكين أصحاب الهمم، والتي تواكب استراتيجية دبي في جعلها مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم»، وأكد أن هذه الفعاليات تعد مثالاً حياً على تلاحم المجتمع وجهود شرطة دبي في دعم هذه الفئات، والعمل على دمجهم في كل جوانب الحياة اليومية، بما يعزز قيم التسامح والتكاتف المجتمعي. موجهاً شكره لكافة القائمين والمشاركين في اليوم الرياضي المفتوح.

بدورها، قالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: «إن مجلس الروح الإيجابية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والإدارات العامة ومراكز الشرطة، حريص على إطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات وبرامج تؤكد التزامنا بدعم أفراد المجتمع بمختلف الفئات ودمجهم في الأنشطة الرياضية والترفيهية، التي تسهم في تحقيق أهداف المجلس نحو تعزيز الروح الإيجابية وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار».

وتضمنت الفعاليات عروضاً حية للفرقة الموسيقية وعروض الكلاب البوليسية وعروضاً للدوريات الأمنية السياحية، وألعاباً رياضية وتراثية، ولعبة شد الحبل، وكرة القدم، والأقماع، وحضوراً مميزاً للشرطية «آمنة».

وفي الختام، كرم القائمون على الفعالية، الفائزين في المسابقات والألعاب بالكؤوس والميداليات، والهدايا.