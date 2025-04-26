«دافز» تختتم فعاليات هاكاثون ومنتدى الابتكار في الذكاء الاصطناعي

اختتمت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، فعاليات هاكاثون ومنتدى الابتكار في الذكاء الاصطناعي الذي نظمته في إطار فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى استكشاف حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لأبرز التحديات التي تواجه الشركات اليوم.وأُقيمت الفعالية على مدى يومين في مركز دافز سكوير للأعمال.

وذلك بالتعاون مع ولينغتون كامبوس في دبي كوميرسيتي، وبالشراكة مع كل من «أس إي بي» الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات تطبيقات المؤسسات، و«ديلويت» الشركة العالمية الرائدة في مجال التدقيق والمراجعة والاستشارات الإدارية والمالية، و«فيتكس» شركة البرمجيات العالمية المتخصصة في حلول التجارة الرقمية، وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في مجالات البرمجة والاستشارات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة متميزة من طلبة الجامعات في إمارة دبي.

وفي هذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي: «نلتزم في «دافز» بتوفير بيئة أعمال متكاملة تعزز جاهزية الشركات لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسهم في تسريع نموها وابتكارها في سوق عالمية متغيّرة.

كما نحرص على تمكين الجيل الجديد من القادة وروّاد الأعمال عبر منصات تحتضن المواهب الشابة، وتوفر لهم بيئة محفزة تواكب التحديات الواقعية، بإشراف نخبة من الخبراء العالميين.

إذ تؤكد استضافة «دافز» للمنتدى التزامها بدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار، بما يتماشى مع «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، و«خطة دبي» لتسريع تبنّي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية «دييز» للذكاء الاصطناعي».

وشهد اليوم الأول من الفعالية تنظيم هاكاثون الذكاء الاصطناعي تحت شعار «استكشاف حلول مستقبل سلاسل التوريد»، وبمشاركة طلبة من عدد من الجامعات في دبي. وانطلق الهاكاثون بكلمة من عبدالرحيم غلام نبي، كبير المستشارين في مكتب المدير العام لدافز، ثم عمل الطلبة.

ضمن فرق على تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات العملية التي تواجهها شركات الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء ومهندسي البرمجيات الذين قدموا الدعم والتوجيه للمشاركين على مدار اليوم.أما اليوم الثاني فشهد فعاليات منتدى الذكاء الاصطناعي تحت شعار «استراتيجيات الذكاء الاصطناعي للمستقبل».

وتخلله عدد من الكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز التوجهات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع الذي شهدته هذه التقنيات خلال العام الأخير، إلى جانب القفزات النوعية التي ساهمت في تنامي أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسة في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال.

وناقش المنتدى جملة من القضايا المحورية المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا، منها التحديات التي لا تزال تعترض تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، والحاجة إلى بنية تحتية رقمية مرنة، إضافة إلى أهمية إعادة الاعتبار للعنصر البشري في عصر الأتمتة المتقدمة.