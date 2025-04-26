«كوكا كولا أرينا» مركز صديق لذوي التوحد

أعلن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر عن منح كوكا كولا أرينا شهادة الاعتماد الرسمي كمركز صديق لذوي التوحد، في خطوة تعكس التزامها بتقديم تجربة ترفيهية شاملة وآمنة تراعي احتياجات جميع الزوار، بما في ذلك الأفراد المصابين بالتوحد أو الاضطرابات الحسية.

يأتي هذا الاعتماد في إطار مبادرة رائدة تقودها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET) بالتعاون مع IBCCES، بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية تحتضن الجميع، وتوفر تجارب مصممة لتكون مريحة ومتاحة لكل فئات المجتمع.

ويُعد انضمام كوكا كولا أرينا إلى شبكة الوجهات المعتمدة خطوة محورية نحو تحقيق هذه الرؤية. وقال مارك جان كار، المدير العام لكوكا كولا أرينا: «نحن ملتزمون بجعل الترفيه الحي تجربة مرحّبة وشاملة للجميع، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة. حصولنا على هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة يشعر فيها كل زائر بالترحيب والانتماء».