7.6 ملايين درهم من حملات برنامج «بيت الخير» لـ 256 حالة في 3 أشهر

أعلنت جمعية بيت الخير أن حملاتها الإنسانية لجمع التبرعات عبر منصاتها الإعلامية وبرامجها الإذاعية أنفقت منذ يناير وحتى نهاية مارس 7 ملايين و625 ألفاً و857 درهماً، تم تسديدها للمستفيدين وفق الأصول والذين بلغ عددهم 256 حالة، غلب على معظمهم مساعدات لمرضى يحتاجون لإجراء عملية جراحية أو توفير دواء باهظ الثمن أو تأهيل طبي وحركي مكلف.

وتابعت الجمعية بث برنامجها الأول «زايد الخير» على «شبكة الأولى الإذاعية» يومياً في رمضان، ليبلغ مجموع ما أنفقه من أول يناير وحتى نهاية مارس 3 ملايين و198 ألفاً و888 درهماً، استفاد منه 88 مريضاً ومحتاجاً.

كما استمرت حملات «فزعة» الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر حالة كل أسبوع وفتح باب التبرع لنجدتها حتى اكتمال المبلغ، وبلغ إنفاقها في 13 أسبوعاً حتى نهاية مارس 205 آلاف و553 درهماً استفاد منها 13 مريضاً.

واستحدثت الجمعية مع بداية 2025 برنامجاً جديداً على قناة «نور دبي» تحت اسم «حق معلوم»، وبلغ إنفاق البرنامج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 2 مليون و813 ألفاً و29 درهماً، استفاد منه 103 مرضى ومحتاجَين، ليكون بديلاً لبرنامج «تداوي» الذي كانت تبثه «بيت الخير» على نفس القناة وتوقف لانتهاء عقد الشراكة الخاص به بعد أن بلغ إنفاقه كاملاً 4 ملايين و991 ألفاً و122 درهماً استفاد منه 122 مريضاً.

وتوسعت «بيت الخير» في برامجها الإذاعية فأطلقت في 3 يناير 2025 برنامج «ميادين الخير» على إذاعة «القرآن الكريم» التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، وهو يبث كل يوم جمعة، وبلغ ما أنفقه هذا البرنامج حتى نهاية مارس مليوناً و408 آلاف و387 درهماً واستفاد منه 52 مريضاً ومحتاجاً.