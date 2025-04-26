«كهرباء دبي» تعرّف بأحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه

ضمن برنامجها الحافل بصفتها شريكاً استراتيجياً في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية.

حيث سلَّط خبراء الهيئة الضوء على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي.ركزت الجلسات النقاشية على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة في تبنيها تقنية وكلاء استخدام الحاسوب بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرزها موظف الهيئة الافتراضي «رماس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنية «تشات جي بي تي»، ومنصة «رمّاس في العمل»، التي تدعم مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة عبر مختلف قطاعات الهيئة، بما في ذلك الإنتاج (الطاقة والمياه)، ونقل وتوزيع الطاقة، وخدمات المتعاملين.

وتطرَّق خبراء الهيئة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة التي تعتمدها الهيئة لتحسين كفاءتها التشغيلية في مختلف القطاعات والمجالات، ومنها حلول الشبكة الذكية، وأخصائي الفواتير الذكي، ولوحة صوت المتعامل، ووكيل لينكد إن للتعلم الذكي لتطوير الموظفين، ومكتب دعم تقنية المعلومات.

وأبرزت الجلسات النجاح الذي حققته الهيئة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك منصة «مايكروسوفت باور بلاتفورم»، والمساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية على مستوى الدولة تعتمد هذا النوع من التقنيات.