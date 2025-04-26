170 موهبة عالمية تشارك في «هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»

استقطب «هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» 170 موهبة عالمية استعرضوا مواهبهم في توظيف تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، الذي يعتبر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي.

وشهد اليوم الختامي للهاكاثون الذي انعقد ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الإعلان عن الفائزين بتحدياته بعد منافسات محتدمة شارك فيها متسابقون من مختلف الدول ومن عدة تخصصات لتصميم نماذج مستقلة للذكاء الاصطناعي.

وركزت هذه التحديات على تصميم حلول في القطاع العقاري، لتسهيل بحث الأفراد والمؤسسات والشركات عن الخيارات العقارية الأنسب لاحتياجاتهم بالاستفادة من البيانات، بالإضافة إلى تصميم نماذج مستقلة تفاعلية للسفر والتنقل الذكي.

بحيث تساعد المسافرين على تصميم أفضل الخطط للسفر والتنقل والإقامة وإجراء التعديلات عليها بحسب التحليلات الذكية المبنية على المعطيات في الوقت الفعلي . وحصل جميع المشاركين في «هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» على شهادات معتمدة من كل من «مؤسسة دبي للمستقبل» و«هاك ماسترز».