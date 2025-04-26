تبادل خبرات بين وزارة الداخلية الكويتية وشرطة دبي

استقبل العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، وفداً من معهد الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة العقيد نائلة ناصر عيد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المُشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر اللقاء المقدم يوسف أحمد البلوشي مدير معهد التدريب بالوكالة، والمقدم عامر عبدالله الرضا مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة، والرائد خبير العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، وعدد من الضباط.

ورحب العميد سلطان الجمال، بالوفد، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، على تعزيز التعاون المُشترك مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات التعليم القانوني والتدريب العسكري.

وقدم العميد الجمال، للوفد شرحاً عن الرؤية والرسالة وأهداف أكاديمية شرطة دبي.