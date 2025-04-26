%98.4 السعادة الوظيفية في مركز شرطة الراشدية

اطّلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة الراشدية.

وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سعيد حمد آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.

والعميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، والعميد سعيد المدحاني، نائب مدير مركز الراشدية، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط.

واطلع اللواء المنصوري، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، ونتائج الأداء ومستوى التغطية الأمنية لكافة مناطق الاختصاص، والقدرات والممكنات وأهم الأنظمة المطبقة، والوسائل الحديثة والممارسات وتجارب تعزيز الشعور بالأمن والأمان وتقديم الخدمات لمتعاملي شرطة دبي وفق أعلى وأرقى المعايير، إضافة إلى التحديات والمشاريع المستقبلية.

واستمع اللواء المنصوري لشرح يوضح دور قسم التسجيل الجنائي ومستوى متابعة البلاغات والتدقيق عليها ودراسة الملفات.

كما اطلع على عرض يوضح المهام والأدوار التي ينفذها قسم الشؤون الإدارية، منها إطلاق مبادرات تُعنى بالسعادة الوظيفية ما نتج عنه تحقيق نسبة %98.4 في السعادة الوظيفية.

وتعزيز جاهزية بيئة العمل، والمشاركات والأنشطة التي ينفذها المركز بصورة مستقبلة أو بالشراكة مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، أو الشركاء من الجهات الخارجية ومن المجتمع، بالإضافة إلى آلية التحفيز والتكريم والتدريب والتأهيل للموظفين ولقيادات الصف الثاني.

وفي الختام قام اللواء خليل المنصوري بجولة على كافة أقسام ومكاتب المركز، وقسم إسعاد المتعاملين، والمرافق التابعة للمركز منها التوقيف والنقليات والثكنات.