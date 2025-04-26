شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية

احتفت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يُصادف 26 من شهر أبريل كل عام، بعقد ورش عمل بعنوان «الملكية الفكرية والموسيقى»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وشركة ون وورلد للملكية الفكرية.

وشهد انطلاق الورش، العقيد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، الذي أكد في كلمته التي ألقاها، أن شرطة دبي تؤمن إيماناً راسخاً بأن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد إجراء قانوني، وإنما واجب وطني ومسؤولية مؤسسية تهدف إلى صون الإبداع.

وحماية عقول المبدعين والمبتكرين. وأضاف «تأتي ورش العمل التي نظمناها بعنوان «الملكية الفكرية والموسيقى»، لتعكس التزام شرطة دبي بتعزيز الثقافة القانونية لدى الموظفين وأفراد المجتمع».