حمدان بن محمد يطلق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي

أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم (الخميس) "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" وذلك ضمن أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، بهدف تأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين والرواد بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية مرموقة.

وقال سموّه: "دبي ستكون الوجهة لكل من يريد أن يكون في مقدمة صُنّاع مستقبل الذكاء الاصطناعي... مستمرون في دعم المبادرات النوعية للتعريف بتطبيقاته الواعدة وفرص توظيفه في تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز أداء مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية والتعليمية".

حضر إطلاق الأكاديمية معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

ويمثل إطلاق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" خطوة محورية نحو مضاعفة اقتصاد دبي وزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ودولة الإمارات عموماً.

ستركز "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" التي سيشرف عليها "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" والذي يتخذ من "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي مقراً له، وبدعم من أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، على نشر المعرفة والتعليم بمجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة المواهب القادرة على اعتماد وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المستقبلية.

وستقدم الأكاديمية دورات تدريبية وشهادات معتمدة تم تصميمها خصيصاً لتلبية أهداف ومتطلبات المهارات لدى موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص مثل القدرة على فهم الذكاء الاصطناعي، وتحديد حالات استخدامه وتنفيذها، وتوظيفه كقدرة استراتيجية داخل المؤسسات مع مراعاة الجوانب الأخلاقية في استخدامه.

دعم النمو الاقتصادي

تهدف أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي إلى دعم نمو اقتصاد دبي من خلال مضاعفة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتأهيل الكفاءات والمواهب القادرة على تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مختلف القطاعات. وستسهم الأكاديمية في تخريج نخبة من الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما لذلك من أثر في تسريع وتيرة تبنّي تطبيقاته عبر مختلف القطاعات، وبالتالي تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي والابتكار والشركات التكنولوجية.

وستطلق الأكاديمية الجديدة مجموعة من البرامج التدريبية المبتكرة، وفي مقدمتها برنامج "الذكاء الاصطناعي للخدمة المدنية" بهدف تمكين جميع العاملين في القطاع الحكومي، وتأكيد قدرتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي بالأسلوب الأمثل، وذلك بالتعاون مع منصة "يوداسيتي".

كما تتعاون "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" مع مشروع مينيرفا لتقديم برنامج "القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي"، والذي سيزود المشاركين بمهارات مستدامة ومتنوعة تمكنهم من إدارة فرق العمل بكفاءة عالية، والتعامل مع التحديات المعقدة، واتخاذ قرارات أخلاقية مدروسة في عالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفي إطار جهودها المستمرة في مجال تطوير القيادات وتنمية المواهب، تتعاون الأكاديمية أيضاً مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد.