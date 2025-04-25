طرق دبي تنال شهادة الملكية الفكرية عن التصميم الصناعي للعبرة بالطاقة الشمسية





نالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شهادة الملكية الفكرية، عن أول تصميم صناعي لها، وهو التصميم الخاص بالعبرة الكهربائية، التي تعمل بالطاقة الشمسية. وقد حصلت الهيئة ممثلة بإدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة على هذه الشهادة من وزارة الاقتصاد، وهي الجهة الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المعنية بمنح شهادات الملكية الفكرية، في مختلف المجالات.

وأكّدت الهيئة أن الأهداف المرجوّة من الحصول على شهادة الملكية الفكرية لأول تصميم صناعي خاص بالعبرة الكهربائية المُشغّلة بالطاقة الشمسية، هي: المحافظة على الحقوق الحصرية للهيئة، والتفرّد والريادة، والترخيص وحقوق الامتياز، والمحافظة على الأصول القيّمة للهيئة.

ويُضافُ الحصول على هذه الشهادة كذلك إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات في مجال الاستدامة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وهي من الطاقات المتجددة، التي تُسهِمُ في المحافظة على البيئة والصحة العامة، كما تُعَدُّ هذه الشهادة إنجازاً نوعياً جديداً وتعزز الجهود المستمرة للهيئة، لتبوء مواقع ريادية، على المستويين المحلي والعالمي، في مجال الاستدامة، ودعم رؤية الهيئة في التنقل السهل والمستدام.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات مواصلة جهودها، للارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار من خلال توفير بيئة عاملة، تحفّز موظفي الهيئة من مختلف مؤسساتها، على الاستمرار في بلورة أفضل الأفكار والمقترحات، التي تعزز مسيرة التميّز والإبداع والابتكار، في تقديم خدمات راقية للجمهور، من مختلف شرائح المجتمع، بما ينسجم ومكانة الهيئة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

الجدير بالذكر أن وسائل النقل البحري، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، تشمل العبرات التراثية بأنواعها، والباص المائي، والتاكسي المائي، والفيري، وهي تشكّل جزءاً مهماً من تكامل شبكة النقل الجماعي في إمارة دبي.