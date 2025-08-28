5 خطوط جديدة للحافلات في دبي اعتباراً من الغد

تدشن هيئة الطرق والمواصلات بدبي 5 خطوط جديدة للحافلات العامة غداً وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمة، وتلبية لاحتياجات الجمهور من رواد النقل الجماعي عموماً، وركاب الحافلات العامة على وجه الخصوص.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة بشكل مستمر على توسيع وتطوير خدمة النقل بالحافلات العامة لتعزيز شبكة النقل الجماعي في إمارة دبي بما ينسجم مع النمو السكاني والتوسع العمراني والتقدم، الذي تشهده الإمارة في جميع المجالات وعلى الصعد كافة».

وأكد شاكري أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسعى دائماً إلى توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

وتتمثل الخطوط الجديدة بـ: الخط 31: مدينة دبي للتعهيد - واحة السيليكون، حيث سيطلق هذا الخط الجديد للحافلات العامة بين واحة دبي السيليكون ومدينة دبي للتعهيد لتوفير وسيلة مواصلات أفضل وأسرع بين هاتين المنطقتين بزمن تقاطر كل 20 دقيقة بين حافلة وأخرى في أوقات الذروة. وأما الخطان 62A و62B، سيعملان من خلال فصل مسار الخط 62 لإطلاق الخط 62A.

والذي سيعمل بين منطقتي القصيص الصناعية ومحطة مترو القصيص. وسيطلق خط آخر سيفصل كذلك عن الخط 62 ويسمى الخط 62B حيث سيعمل بين محطة مترو القصيص وراس الخور - مساكن سماري، وبزمن تقاطر 30 دقيقة بين حافلة وأخرى خلال ساعات الذروة.

وسيسهم الخط F26A موقف حافلات أون باسيف – منطقة القوز الصناعية 4، في تسهيل تنقل ركاب الحافلات داخل منطقة القوز الصناعية وبزمن تقاطر 30 دقيقة بين حافلة وأخرى خلال ساعات الذروة.

الخط X91 محطة حافلات الغبيبة – محطة حافلات جبل علي، وستكون هذه الخدمة خطاً سريعاً: (Express Route) يسمى X91 وسيعمل بين محطتي حافلات الغبيبة وجبل علي. وهذا الخط مشابه للخط الحالي 91 ولكن دون التوقف في محطة مترو الخليج التجاري. كما ينبغي على الركاب استخدام الخط المعدل رقم 91 للتنقل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة مترو الخليج التجاري بزمن تقاطر كل 30 دقيقة.

وستطور الهيئة في التاريخ نفسه كذلك 9 خطوط أخرى من خلال إجراء تعديلات على مسارات الحافلات، بهدف تحسين التنقل اليومي للركاب لجعل رحلتهم اليومية مفعمة بالراحة والسلاسة. وسيجري تطوير الخطوط التسعة عبر تعديل مساراتها، وهي:

الخط 7، حيث سيحول الخط من دائري إلى اتجاهين وسيعمل بين محطة حافلات القوز والسطوة، والخط 91: اختصار مسار الخط وسيعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة مترو الخليج التجاري جهة الشمال، والخط F62: سيحول الخط من دائري إلى اتجاهين وسيعمل بين محطة مترو الإمارات وند الحمر، والخط 77:

تحويل خدمة الخط من دائري إلى اتجاهين ويعمل بين محطة مترو ميدان بني ياس ومنطقة القرهود، والخط X25: سيختصر مسار الخط ليعمل بين محطة حافلات الكرامة وواحة السيليكون.

والخط 50: الاستمرار في تشغيل الخط نفسه بين محطة حافلات المدينة العالمية ومحطة حافلات الخليج التجاري، ولكن ابتداءً من التاريخ المذكور، لن يمر الخط بمدينة دبي للتعهيد، كما سيعاد التعديل في المدينة العالمية في المرحلة الثانية، والخط 21A:

سيختصر مسار الخط ليعمل بين محطة حافلات القوز ومحطة حافلات الغبيبة، والخط: 21B: سيختصر مسار الخط ليعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة حافلات القوز، والخط J01: سيعدل مسار الحافلات داخل قرية الجميرا الدائرية.