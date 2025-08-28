«فرجان دبي» تنظم فعاليات مجتمعية في لندن

نظمت مؤسسة «فرجان دبي» سلسلة من الفعاليات المجتمعية في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين مواطني الدولة، ودعم المشاريع الوطنية، إذ التقى فريق من المؤسسة عدداً من الطلبة الدارسين، وأصحاب المشاريع الإماراتيين في المدينة، كما اطمأن على عدد من المواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفياتها.

وتضمنت الزيارة -التي امتدت من 17 حتى 24 أغسطس الجاري- جولات على عدد من المشاريع التي أطلقها شباب إماراتيون في لندن مثل somewhere وParker’s وSaddle، بهدف دعم هذه التجارب الريادية والترويج لها في الأوساط المحلية والدولية، من خلال تبنيها والتسويق لها عبر الحسابات الرسمية لـ«فرجان دبي» على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز حضورها وإيصال رسالتها إلى جمهور أوسع.

وشهدت الزيارة تنظيم مبادرة بالتعاون مع Saddle Café جرى خلالها توزيع هدايا خاصة من «فرجان دبي» على الزوار، بهدف تعريفهم بكرم الضيافة الإماراتية وإبراز ملامح التراث الوطني.

زيارات إنسانية

وشملت الزيارة قيام فريق «فرجان دبي» بزيارات إنسانية إلى عدد من المستشفيات في لندن للاطمئنان على المواطنين الذين يتلقون العلاج فيها، وتقديم هدايا رمزية تحمل طابع الهوية الإماراتية، إلى جانب رسائل دعم من المجتمع الإماراتي تعبيراً عن التضامن معهم ومساندتهم في رحلتهم العلاجية.

وقد أعرب المواطنون الذين يتلقون العلاج في المستشفيات عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تركت أثراً إيجابياً في نفوسهم، فيما أكد فريق «فرجان دبي» أن هذه الزيارة ليست مجرد واجب إنساني؛ بل رسالة تعكس قيم التراحم والتكافل المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وفي إطار الزيارة، نظّم فريق «فرجان دبي» لقاءً في «هايد بارك» جمع عدداً من الطلبة الدارسين والمواطنين الموجودين في بريطانيا، وسط أجواء اجتماعية هدفت إلى تعزيز الروابط مع الوطن وترسيخ روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس الطلبة.

وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي: «تعكس هذه الزيارة حرصنا على دعم المواطنين المتواجدين في الخارج، ومساندتهم في مختلف جوانب حياتهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء للوطن، كما تحمل بُعداً إنسانياً عبر مشاركة المواطنين الذين يتلقون الرعاية الصحية مع أسرهم لحظات تزرع الأمل في نفوسهم، وتؤكد أن وطنهم حاضر معهم أينما كانوا».

وأضافت: «إن دعمنا للمشاريع الإماراتية في لندن يمثل جسراً لتعريف المجتمع المحلي بتلك المشاريع التي تحمل الهوية الوطنية، بما يمنح المواطنين من رواد الأعمال دفعة قوية للاستمرار في نجاحاتهم وتطوير مشاريعهم».

وتابعت الشملان: «كذلك نولي أهمية خاصة لطلبتنا في الخارج، فالتجمع الذي أقيم في «هايد بارك» لم يكن مجرد لقاء اجتماعي؛ بل شكل مساحة لتعزيز الارتباط بالوطن، وغرس قيم العطاء والتواصل التي تميز مجتمع الإمارات».