«دبي كوميرسيتي» تسرع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي

أعلنت دبـي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، أمس، عن شراكتين استراتيجيتين مع «كين أيه آي (qeen.ai)» الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصص للتجارة الإلكترونية، ومع شركة بورتمايند المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتعزيز كفاءة العمليات لدى شركات التجارة الدولية.

وتجمع الشراكة مع «كين إيه آي» بين البنية التحتية المتطورة للتجارة الرقمية التي تتمتع بها دبي كوميرسيتي، والإمكانات التقنية المتقدمة لمنصة كين إيه آي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إنشاء منظومة مستقبلية تدعم نمو وازدهار الشركات في مجال التجارة الإلكترونية.

ويهدف هذا التعاون إلى تسريع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية ذات إمكانات النمو العالية، بالاعتماد على خبرات الطرفين في مجالات الأتمتة الذكية وإدارة تجربة المستخدمين اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، وتسهيل عمليات البيع الرقمية.

جهود

وفي هذا الصدد، قال ميتش بيترمان، نائب رئيس أول للعمليات التجارية في دبي كوميرسيتي: «يسرنا التعاون مع منصة كين إي آي انطلاقاً من التزام دبي كوميرسيتي الراسخ بدعم رؤية الإمارة المتمثلة بتعزيز حضورها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

ووجهة ريادية ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي. وتكتسب هذه الشراكة أهمية متزايدة في ضوء جهود الإمارة المتسارعة لتبني التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف: «نعمل على دمج تقنيات الأتمتة الذكية وحلول وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة دبي كوميرسيتي، لتعزيز تنافسية شركات التجارة الإلكترونية ضمن المنطقة الحرة.

والمساهمة في الوقت نفسه في بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يجذب المواهب والاستثمارات العالمية. كما تتماشى هذه الشراكة مع أولويات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، لا سيما في جانب تسريع تطوير التقنيات التحويلية بشكل مسؤول يخدم المجتمع والاقتصاد على حد سواء».

من جانبها، قالت دينا السمحان، الشريكة المؤسسة ورئيسة الأعمال لدى كين إي آي (qeen.ai): «نعتبر شراكتنا مع دبي كوميرسيتي خطوة استراتيجية في مساعي تطوير البنى التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

ويتمثل دور دبي كوميرسيتي في تعزيز وصول الشركات إلى الأسواق، في حين توفر qeen.ai الوسيلة الذكية للارتقاء بأدائها إلى أعلى المستويات، إذ يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا للشركات الصغيرة والمتوسطة أدوات تساعدها على أتمتة عملياتها وتوطينها وتحسينها، مما يدعم توسعها وتنافسيتها على الصعيد العالمي.

ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إرساء معايير جديدة لقطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، بما يضمن للشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع بكفاءة والحفاظ على ميزتها التنافسية في عالم رقمي متسارع».

من جانب آخر، تتيح منصة «Sail» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة بورتمايند للشركات العاملة ضمن دبي كوميرسيتي الاستفادة من إجراءات جمركية أكثر سلاسة وكفاءة وامتثالاً للمتطلبات التنظيمية، بما يعزز التزام المنطقة الحرة بالابتكار وتيسير مزاولة الأعمال ودعم حلول التجارة الذكية.

حيث ستتمكن الشركات من تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتتبع حركة الشحنات بشكل لحظي وتقليص التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال أتمتة العمليات الأساسية المتعلقة بالشحن والوثائق الجمركية، بما يشمل جمع البيانات والتحقق منها وتصنيفها وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالرحمن شاهين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: «تعكس الشراكة مع بورتمايند التزام دبي كوميرسيتي بتهيئة بيئة أعمال ذكية ومرنة وفعالة تدعم الشركات من مختلف الفئات.

وتأتي في إطار التوجّه المتسارع لدبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. ومن خلال اعتماد حلول مبتكرة تُبسّط العمليات التجارية وتعزّز جاهزيتها للمستقبل، نسعى إلى تمكين المتعاملين من إمكانات النمو والتوسع، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والتكنولوجيا».

تعاون

من جهته، قال جوليان جورونليان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بورتمايند: «يسرنا التعاون مع دبي كوميرسيتي لتعزيز الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي على مستوى قطاع التجارة الدولية، إذ تُتيح هذه الشراكة للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة الاستفادة من إجراءات جمركية أكثر ذكاءً وسرعة، ما يُمكّنها من خفض التكاليف وتعزيز الشفافية، ويُسهم في دعم نمو الأعمال عبر منظومة دبي كوميرسيتي».

وتأتي هاتان الشراكتان في ضوء التوقعات التي تشير إلى وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى أكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، مما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والتكنولوجيا المستقبلية.

يذكر أن الشراكتين تتماشيان مع رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية للتركيز على التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتعززان التزام دبي كوميرسيتي بتسريع الابتكار ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أن تصبح المنطقة الحرة الأكثر تطوراً على مستوى العالم، اعتماداً الابتكار والتحول الرقمي وتسهيل ممارسة الأعمال.