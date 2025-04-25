«صحة دبي» تؤهل موظفيها بثقافة مؤسسية رقمية

أطلقت هيئة الصحة بدبي خطة تدريبية متكاملة لتأهيل موظفيها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم المهنية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، التي يشهدها القطاع الصحي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت فاطمة الخاجة، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي بهيئة الصحة بدبي أن الخطة الطموحة التي تتبناها الهيئة، وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تتضمن ثلاثة برامج تدريبية رئيسية، تستهدف جميع المستويات الوظيفية في الهيئة، وهي:

الدبلوم التنفيذي في تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وبرنامج مليون خبير في أوامر الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تدريبي تخصصي موجهة للمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي.

الدبلوم التنفيذي

وأوضحت الخاجة أن برنامج «الدبلوم التنفيذي في تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي» الموجه للقيادات التنفيذية ومديري الإدارات يهدف إلى تمكين المشاركين من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتخصصة، والرؤى المستقبلية.

والأدوات العملية اللازمة لدعم قراراتهم الاستراتيجية، وتعزيز قدراتهم على دمج الحلول الذكية في المشاريع التحولية داخل الهيئة، بما يسهم في تحقيق الكفاءة، والابتكار، واستدامة النتائج، وبناء جاهزية مؤسسية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كلية (ESCP) العالمية، يقوم عليه خبراء دوليون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، واستراتيجية البيانات- يتضمن ورش عمل، ونماذج تفاعلية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

برنامج متخصص

وأشارت الخاجة إلى أن الخطة التدريبية للهيئة تتضمن برنامجاً تدريبياً تخصصياً يستهدف 200 موظف من المهتمين بالذكاء الاصطناعي في المناصب التقنية والتحليلية، بهدف بناء قدرات داخلية متخصصة قادرة على دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول ذكية تدعم الكفاءة التشغيلية للهيئة، وقيادة وتوجيه مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الموظفين على استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة العمل، واتخاذ القرار المبني على البيانات.

وقالت: «إن البرنامج يتضمن تصميم مسارات تعلم تخصصية عبر منصة LinkedIn Learning، تتيح محتوى عالي الجودة ومعتمداً عالمياً، ومرتبطاً بالمجالات العملية لكل فئة وظيفية، مع إمكانية قياس الأثر التدريبي وربطه بمؤشرات الأداء الفردي والمؤسسي».

وأشارت إلى مميزات منصة التدريب، التي تتسم بالمرونة في التعلم الذاتي حسب وقت الموظف، مع إمكانية تتبع التقدم وإصدار شهادات إلكترونية، والدمج المباشر مع ملفات LinkedIn للموظفين لتوثيق المهارات المكتسبة.

مليون خبير

وأضافت: «إن برنامج «مليون خبير في أوامر الذكاء الاصطناعي»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين في مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعزيز قدراتهم المهنية، لمواكبة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتمكينهم من استخدام أدوات الذكاء التوليدي وهندسة الأوامر بكفاءة، لتعزيز الإنتاجية وتسريع اتخاذ القرار».

وأوضحت أن هيئة الصحة بدبي قامت بتشجيع منشآت القطاع الطبي الخاص في الإمارة - كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية دبي- لتحفيز موظفيها للاستفادة من محتوى هذا البرنامج، بهدف تأهيل كوادر قادرة على قيادة الابتكار وتحقق الريادة في استخدام التقنيات المتقدمة، تماشياً مع رؤية دبي وأهدافها المستقبلية في مجال الصحة الذكية، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت: «إن نسبة المستفيدين من البرنامج حتى الآن تجاوزت %25 من موظفي الهيئة، وسيتم الانتهاء من تدريب كل الموظفين في وقت قياسي».