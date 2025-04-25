«دبي الصحية» تطلق مبادرة «مجالس دبي الصحية.. صوت المجتمع»

في إطار التزامها المستمر بالارتقاء بتجربة المتعاملين، وضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»، أعلنت «دبي الصحية» إطلاق مبادرة «مجالس دبي الصحية.. صوت المجتمع»، الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع سكان دبي في مختلف الأحياء، وتمكينهم من المشاركة في تطوير الخدمات الصحية عبر مشاركة آرائهم وملاحظاتهم حول تجاربهم.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية من خلال الحضور المباشر في الأحياء السكنية، والتفاعل الإيجابي مع ملاحظات المتعاملين، كما توفر منصة مفتوحة لتبادل الأفكار والمقترحات لتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الحياة، بما يلبي تطلعات سكان دبي واحتياجاتهم.

واستهلت «دبي الصحية» أول مجالسها المجتمعية يوم الأربعاء الماضي بلقاء سكان منطقة جميرا، وستعقد المجالس بشكل شهري لتشمل مختلف أحياء دبي خلال الفترة المقبلة.

وشهدت النسخة الأولى من مبادرة «مجالس دبي الصحية.. صوت المجتمع»، التي عقدت في مجلس أم سقيم بمنطقة جميرا حضوراً لافتاً.

بهذه المناسبة، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»: «تجسد المبادرة التزام «دبي الصحية» بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الأبواب المفتوحة بين المسؤولين والمتعاملين، من خلال الوصول إليهم في أماكن تواجدهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم، وإتاحة المجال أمامهم لمشاركة تجاربهم حول الخدمات الصحية التي يتلقونها على أسس من الثقة والشفافية، وذلك في إطار عهدنا الراسخ «المريض أولاً»، وبما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة».