بحث التعاون الشرطي والأمني بين أبوظبي ودبي

استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وحضر اللقاء من القيادة العامة لشرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد لشؤون التميز والريادة بالوكالة، واللواء سيف مهير، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وحضر اللقاء من القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء عمران المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية.