«كهرباء دبي» تؤهل 64 موظفاً لتقديم الحلول المناخية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية التي تعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ورشة عمل متخصصة حول محاكاة الحلول المناخية في الواقع، بهدف رفع مستوى معارف موظفي الهيئة وخبراتهم في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.

بالإضافة إلى استكشاف الحلول المتعلقة بأنظمة الغذاء والطاقة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. وجرى خلال الورشة استعراض حلول تقنية مبتكرة مقدمة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم أي تي» الأمريكي، وشارك في الفعالية 64 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة.

وتأتي الفعالية في إطار سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ستعقد في شهري مايو وسبتمبر المقبلين، وستركز على الأنظمة البيئية والحياة البحرية في بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

إن الشراكات الاستراتيجية المحلية والعالمية تأتي بهدف صقل مهارات الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية حتى يكونوا على اطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم، بما يدعم دورهم المؤثر في إحداث تأثير إيجابي وتسريع مسيرة الاستدامة والعمل المناخي. وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة:

«نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى العديد من الهيئات الحكومية الأخرى والقطاعات المختلفة في الدولة، حيث نعمل معهم يداً بيد لتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق.