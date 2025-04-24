«المسيرة 2024» كتاب يوثق أنشطة محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة»، الذي يرصد بالصورة والكلمة جانباً من الأنشطة الرسمية وغير الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على مدار عام 2024. وقُسّم الكتاب البالغ عدد صفحاته 246 صفحة إلى 12 فصلاً، تضيء على 149 نشاطاً من أنشطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال 12 شهراً.

يناير

ويرصد الكتاب في فصله الأول أنشطة شهر يناير البالغ عددها 9، حيث يستهلها بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السباق الرئيس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ويختتمها باستقبال سموه معالي نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير في الجمهورية التركية، وجمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر.

فبراير

ويضيء الكتاب في فصله الثاني على 24 نشاطاً خلال شهر فبراير، حيث يرصد بالصورة والكلمة تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز الدورة الرابعة لمبادرة «صناع الأمل».

كما يتناول تسلم سموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «وسام زايد»، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل تخريج الدورة الـ31 من المرشحين والدفعة الرابعة من المرشحات في أكاديمية شرطة دبي.

مارس

أما الفصل الثالث الذي يغطي 14 نشاطاً خلال شهر مارس فيتناول ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في دبي أوبرا، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

أبريل

ويضيء الكتاب في فصله الرابع على 11 نشاطاً خلال شهر أبريل، حيث يتناول لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في قصر الوطن بأبوظبي، ولقاء سموه أيضاً صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.

مايو

أما الفصل الخامس فيتناول 12 نشاطاً خلال شهر مايو، حيث يرصد بالصورة والكلمة لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مجلس قصر البحر بأبوظبي.

وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ48 لتوحيدها.

يونيو

أما الفصل السادس فيتناول 8 أنشطة خلال شهر يونيو، حيث يضيء على اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي باستثمارات قدرها 30 مليار درهم.

يوليو

ويضيء الكتاب في فصله السابع على 12 نشاطاً خلال شهر يوليو، حيث يتناول لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، كما يضيء على حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس.

أغسطس

ويضيء الكتاب في فصله الثامن على 4 أنشطة خلال شهر أغسطس، حيث يتناول لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في مجلس الشندغة بدبي.

وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تخريج دورتي الضباط الجامعيين 41 و42 في كلية زايد الثاني العسكرية، وزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مجمع ميناء لندن جيتواي للخدمات اللوجستية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية.

سبتمبر

أما الفصل التاسع فيتناول 14 نشاطاً خلال شهر سبتمبر، حيث يتناول اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بتكلفة 10 مليارات درهم.

أكتوبر

أما الفصل العاشر فيتناول 15 نشاطاً خلال شهر أكتوبر، حيث يتناول تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبطال تحدي القراءة العربي، واستقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل.

نوفمبر

أما الفصل الحادي عشر فيتناول 15 نشاطاً خلال شهر نوفمبر، حيث يضيء على افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

ديسمبر

ويضيء الكتاب في فصله الأخير على 11 نشاطاً خلال شهر ديسمبر، حيث يتناول حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وقف ولاء» أضخم عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة بمناسبة مرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية، ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد.