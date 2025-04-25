تدشين مركز صحي في مبنى «نيابة دبي»

دشن المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مركزاً صحياً في مبنى النيابة العامة الرئيس، وذلك بحضور المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام.

ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام نيابة دبي بالصحة العامة للموظفين من خلال توفير أهم الخدمات الطبية والوقائية والخطط العلاجية والاستشارات الطبية، وتحقيقاً لأهداف الدائرة في تعزيز بيئة العمل الجاذبة ورفع سعادة الموظفين وإنتاجيتهم. ويضم المركز الصحي الجديد عدداً من الأقسام الحيوية، تشمل قسم الطب العام، وعيادة متخصصة بطب الأسنان.

وقال المستشار عصام الحميدان: «إن استهداف الصحة العامة الموظفين في العمل يقع ضمن أولويات الدائرة ويسهم في بلوغ النجاح والاستدامة التي تسعى لها نيابة دبي».