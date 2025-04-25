تطبيق الذكاء الاصطناعي بلغة الإشارة على موقع جمعية الصحفيين

أطلقت جمعية الصحفيين الإماراتية ومركز الإبداع الإعلامي خدمة رائدة ومبتكرة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من الوصول الكامل للمحتوى المنشور على موقع الجمعية، عبر تقنية متطورة تحول النصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة بشكل تلقائي، ما يتيح تجربة استخدام سهلة وشاملة تعزز من التواصل الإعلامي للجميع دون استثناء.

وتعتمد هذه الخدمة على الذكاء الاصطناعي بلغة الإشارة، لتكون بذلك جمعية الصحفيين الإماراتية أول جمعية مهنية في المنطقة توفر محتواها الإعلامي الرقمي بطريقة تفاعلية تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وذلك ضمن مبادرات «عام المجتمع» ومشروع «همم» الذي تنفذه الجمعية. جاء إطلاق هذه الخدمة من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة «تمكين»، وشركة «سهيل للحلول الذكية».

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الخدمة تمثل «نقلة نوعية في تطوير الإعلام الشامل، ويجسد التزام الجمعية الراسخ بمفاهيم الشمولية وحقوق أصحاب الهمم في الوصول إلى المعلومة».