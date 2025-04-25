انطلاق «صُنّاع ريادة الأعمال» في دبي اليوم

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن تنظيم النسخة الثالثة من ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»، اليوم في مجلس الخوانيج بدبي، من الـ10:00 حتى 12:00 ظهراً، بوصفه إحدى الفعاليات الرئيسية الداعمة لمبادرات عام المجتمع، في إطار التزامها بتمكين الشباب، وتكريس ثقافة الابتكار.

ويجسّد الملتقى توجّه إقامة دبي نحو بناء منظومة مؤسسية أكثر انفتاحاً على المجتمع، من خلال منصة تفاعلية تضم تحت سقف واحد صُنّاع القرار، وأصحاب المشاريع الرائدة، والمؤثرين في مشهد ريادة الأعمال.

ويشهد الحدث حضوراً رسمياً بارزاً، في مقدمته معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لشؤون ريادة الأعمال، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومساعدو المدير العام، إلى جانب ممثلين عن غرفة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والنيابة العامة، إضافة إلى نخبة من رواد الأعمال الإماراتيين وصُنّاع المحتوى في مجال ريادة الأعمال.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن دعم رواد الأعمال الشباب جزء لا يتجزأ من رؤية الإدارة العامة.

وقال: «ملتقى صُنّاع ريادة الأعمال يعكس إيماننا بأن بناء المستقبل لا يتحقق إلا من خلال بيئة مؤسسية تؤمن بالشباب، وتُصغي لتحدياتهم، وتترجم التشريعات إلى أدوات دعم حقيقية»، مشيراً إلى أن الملتقى يجمع بين صُنّاع القرار، وأصحاب التجارب، والمحتوى المؤثر، لصياغة مشهد ريادي يتكامل مع أولويات التنمية في دبي، ويعزز حضورها كمركز حاضن للمبادرات الوطنية والمجتمعية على حد سواء.