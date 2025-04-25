«دبي القضائي» يطلق برنامج المهارات لأعمال الخبرة القضائية

أطلق معهد دبي القضائي برنامج «المهارات القانونية والفنية لأعمال الخبرة القضائية»، بهدف تأهيل الخبراء المرشحين للقيد بجدول محاكم دبي، ممن استوفوا الشروط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، تأكيداً على الالتزام الراسخ بتطوير برامجه، بما يواكب التطورات القانونية المتسارعة.

وتم تطوير هذا البرنامج، في إطار منهجية علمية وعملية، تواكب التطورات المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستمراراً لجهود المعهد الرامية لتعزيز مهارات وخبرات منظومة الخبرة القضائية.

والتي تعد بلا أدنى شك، جزءاً رئيساً من نسيج المنظومة القضائية في إمارة دبي، والعمل على مد الخبراء المرشحين بالأدوات التي تمكنهم من رفع جودة خدمات المنظومة القضائية، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي في تعزيز مكانة الإمارة كمنارة عالمية للعدالة وسيادة القانون.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالقوانين والتشريعات المرتبطة بسير عمل الخبرة القضائية، وصقل مهارات المتدربين في التعامل مع الأدلة بمختلف أنواعها، وتطوير قدراتهم في تحليل وتقييم البيانات، وصياغة التقارير الفنية لأداء مهامهم باقتدار واحترافية، إلى جانب العمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

ويقدم البرنامج حضورياً، بمشاركة حوالي 50 متدرباً، في مقر معهد دبي القضائي، على امتداد 12 أسبوعاً، من 22 أبريل حتى 10 يوليو 2025، ويمزج البرنامج بين الوسائل التدريبية النظرية والتطبيقية والعملية، لتقديم أقصى استفادة ممكنة، كما يعتمد البرنامج آلية متكاملة، لضمان نزاهة وشفافية التقييم.