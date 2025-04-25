حمدان بن محمد: صورة محمد بن زايد بين جنوده تهز أعداء الأمة

في أبيات شعرية تفيض أنفة وعزة وقوة، مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصف سموه صورة صاحب السمو رئيس الدولة مع جنود الوطن خلال زيارته قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جواً بأنها «صورة تهز أعداء الأمة».

وأكد سموه في الأبيات الشعرية التي يكللها المجد، أن وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بين أبنائه من جنود القوات المسلحة ليس للترف، بل صورة تهز أعداء الأمة؛ لأنها صورة الوطن، صورة القائد مع جنده الميامين الذين يجسدون روح الانتماء والولاء للوطن.

صـوره تهز أعـداء الامّـه ما هي بْصـورة تَـرَف

كأنّـك تشاهد وطـن كامل مَـعَ جنـد الوطـن

صـورة تكـاتـف وَولاءْ وتضحيـه مَـعَ الشـرف

يا شعب فاخر واكتب التاريخ واحفظ يا زمن

حيث يمثل وجود صاحب السمو رئيس الدولة بين ضباط وجنود قواتنا المسلحة أبهى صورة للتكاتف بقيادة حكيمة ووطن عظيم يسوره رجال نذروا أنفسهم فداء له، وسيكتب الشعب هنا كلمته أن التاريخ إماراتي، وأن دولة الخير والسلام ستبقى مسورة بسواعد أبنائها الذين عاهدوا الله والوطن والقيادة أن يبقوا الحصن الحصين، وهذا ما سيرويه الزمان.