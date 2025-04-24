مكتوم بن محمد: مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مستمرة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، استمرار مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تعزيزاً لمكتسبات الحاضر وتنمية فرص المستقبل.

وكان سموه التقى بول سالم، رئيس مجلس إدارة "إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه.

واستعرض اللقاء مستقبل قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، ومكانتها كوجهة سياحية فريدة، وبنيتها التحتية ومرافقها المتطورة التي رسمت ملامح قصتها التنموية خلال العقود الماضية.

كما تطرق إلى رؤية دبي الطموحة لقطاع السياحة والضيافة، ومشاريع الشركة في قطاعي الضيافة والترفيه في الدولة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت بول سالم، رئيس مجلس إدارة "إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه".

وأضاف سموه: "استعرضنا خلال اللقاء مستقبل قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، ومكانتها كوجهة سياحية فريدة، وبنيتها التحتية ومرافقها المتطورة التي رسمت ملامح قصتها التنموية خلال العقود الماضية، وناقشنا رؤية دبي الطموحة لقطاع السياحة والضيافة، ومشاريع الشركة في قطاعي الضيافة والترفيه في الدولة.".

وتابع سموه: "في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تستمر مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة المجالات لتعزيز مكتسبات الحاضر وتنمية فرص المستقبل".