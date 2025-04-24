94 % من موظفي حكومة دبي متفائلون بتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيئة العمل

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تقريراً جديداً بعنوان «تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي».

وذلك خلال جلسة خاصة، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي يعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وكشف التقرير عن رؤى مهمة حول السلوكيات والاتجاهات والفرص والتحديات المرتبطة بصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فعلى سبيل المثال أعربت الأغلبية العظمى من موظفي القطاع الحكومي (94 %) عن تفاؤلها بتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على العمليات التشغيلية في الجهات الحكومية.

ويعد التقرير أول دراسة تحليلية شاملة من نوعها لقياس استخدامات وتصورات واعتماد موظفي حكومة دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في مختلف الجهات الحكومية، وعلى جميع المستويات.

ويستند التقرير إلى بحث ميداني موسع أجري خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، وشمل أكثر من 1531 موظفاً من القطاع الحكومي في 34 دائرة حكومية في دبي على الأقل، بالإضافة إلى إجراء مقابلات معمقة مع مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية الرائدة في هذا المجال.

ويتناول التقرير بالتحليل فرص الأتمتة والتعزيز التكنولوجي للمهام الوظيفية المختلفة، ويقيم الخصائص الشخصية، التي يمكن أن تُنبئ بدرجة تعرض الموظفين لهذه التأثيرات.

فهم التأثيرات

وتعد هذه الدراسة المهمة مكملة للجهود العالمية الرامية إلى فهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيئة العمل، ولا سيما ضمن الجهات الحكومية، وتهدف إلى تزويد صناع السياسات وقادة القطاع الحكومي برؤية واضحة حول اتجاهات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي، والإجراءات الكفيلة بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية والكوادر الوظيفية لمواجهة التحديات واستثمار الفرص، التي تنشأ عن استخدام هذه التطبيقات المتقدمة.

عبدالله الفلاسي

وفي هذا الصدد قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي إطار التوجُّهات الوطنية الاستراتيجية نحو حكومة استباقية وذكية تتسم بالمرونة والجاهزية، نحرص على توفير كل السبل الكفيلة بتمكين الكادر البشري الحكومي من التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي بكفاءة، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مكانة دبي الريادية في صياغة مستقبل العمل الحكومي».

وأضاف: «يمثل تقرير «تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي»، الذي أطلقناه بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خطوة محورية في جهودنا لبناء نموذج حكومي مستقبلي قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتسلط مخرجات التقرير الضوء على جاهزية كوادرنا البشرية، وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية بثقة وكفاءة.

وعلى هذا الصعيد وضعنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خريطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية الموارد البشرية الحكومية، ترتكز على تطوير المهارات الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوفير بيئة مرنة ومحفزة على استيعاب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسخيرها بالصورة المُثلى».

وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد مرجعاً عملياً يساعد على صياغة سياسات استباقية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة، وتحديث أنظمة العمل، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في هذا المجال.

قدرات بحثية

علي المري

من جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التزامها بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم عمليات اتخاذ القرار، وصياغة السياسات في الجهات الحكومية كافة، انطلاقاً من دورها الرائد في تأهيل وتمكين القيادات الحكومية».

وأضاف: «بفضل قدراتها البحثية المتقدمة أصبحت الكلية مركزاً رائداً لأبحاث مستقبل الحكومات، وبناء القدرات واستشارات السياسيات العامة.

وفي هذا الإطار يواصل فريقنا البحثي المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي تصدر المشهد في هذا المجال، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، من خلال إصدار تقرير جديد يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي».

وقال: «تشكل نتائج هذا التقرير مرجعاً مهماً لصياغة سياسات داعمة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته أن يكون تبني هذه التكنولوجيا شاملاً، وآمناً، وموجهاً بأطر ومعايير أخلاقية واضحة».

فوائد ملموسة

وأظهر التقرير أن (64 %) من مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي يتعاملون معه بمستوى متوسط أو متقدم. ومن بين هؤلاء المستخدمين أفاد (97 %) بأنهم لاحظوا فوائد ملموسة من استخدام هذه التقنيات في المهام الوظيفية، شملت توفير الوقت، وتحسين جودة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الإبداع.

ويُظهر التقرير أن أكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي شيوعاً بين موظفي القطاع الحكومي تتركز في صياغة المراسلات الإلكترونية، وإنشاء المحتوى، والمساعدة في العمليات البحثية، في حين يستكشف المستخدمون المتقدمون نطاقاً أوسع من المهام المعقدة اعتماداً على هذه التقنيات.

تحديات ومخاوف

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة سلط التقرير الضوء على مجموعة من التحديات والمخاوف، التي أشار إليها موظفو حكومة دبي عند استخدامهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من أبرزها المخرجات غير الدقيقة، وقضايا الخصوصية، والانحياز في النتائج، وعدم موثوقية الأداء.

كما أشار التقرير إلى أن (83 %) من المشاركين يرون أن وجود إرشادات أخلاقية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له تأثير إيجابي على بيئة العمل.

إلا أن نتائج التقرير أظهرت أن 4 من كل 10 موظفين يفتقرون إلى أي معرفة أو وعي بهذه الإرشادات الأخلاقية المتعلقة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي ضمن مهامهم اليومية.

وفيما يتعلق بدرجة تعرض الوظائف في القطاع الحكومي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أبدى أكثر من نصف موظفي الحكومة (55 %) بعض القلق بشأن مخاطر فقدان الوظائف نتيجة اعتماد هذه التقنيات، وأظهرت النتائج أن الموظفين من ذوي المستويات التعليمية الأعلى أبدوا قلقاً أقل بشأن احتمالية فقدان وظائفهم.

سوق العمل

وأجرى التقرير تحليلاً لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل، حيث أشار إلى أن مستوى التحصيل العلمي وتخصص الموظف يعدان من أهم العوامل المؤثرة في مدى تعرّض المهنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أبرز نتائج التقرير:

97 %

من الموظفين لاحظوا فوائد ملموسة من استخدام التقنيات في المهام الوظيفية

64 %

من مستخدمي الذكاء الاصطناعي يتعاملون معه بمستوى متوسط أو متقدم

83 %

من الموظفين يدعمون وجود إرشادات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

55 %

قلقون بشأن مخاطر فقدان الوظائف نتيجة اعتماد هذه التقنيات