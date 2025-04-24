إطلاق تقرير «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي»

أطلق «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً بعنوان «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي» لتسليط الضوء على مجموعة من أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي في دبي.

ورصد التقرير نتائج إيجابية قياسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الحكومي، بما في ذلك فرص رفع دقة النصوص والنسخ الرقمية المستخدمة حكومياً بلغات عديدة بنسبة تصل حتى 94.6 %، فضلاً عن تحسين دقة التقييم العقاري في الإمارة بنسبة تصل حتى 85 % بفضل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار التقرير إلى قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن الإجابة على الاستفسارات الشائعة للمتعاملين في قطاعات حكومية معينة بنسبة تصل حتى 80 %.

بالإضافة إلى خفضها التكاليف التشغيلية لبعض الخدمات الحكومية بنسب قد تصل حتى 70 %، وهي النسبة ذاتها التي يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تحقيقها في تخفيض تكاليف إنتاج المحتوى الرقمي.

وبيّنت نتائج حالات الدراسة الواردة في التقرير إمكانية الاستفادة من روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في الإجابة على ما يصل إلى 60 % من الاستفسارات الروتينية لعملاء جهات حكومية. كما أوضحت أيضاً أن 60 % من المستخدمين يفضّلون قنوات الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أن التقرير يستعرض حزمة متنوعة من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات والأداء الحكومي في عدة قطاعات حكومية بدبي.

مبيناً أن إطلاقه من منصة «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يشكل فرصة للمشاركين من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع على نماذج عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دبي في تطوير العمل الحكومي ومضاعفة نتائجه الإيجابية بالاستفادة من هذه التقنية المتقدمة.