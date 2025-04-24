أكاديمية دبي للإعلام تناقش دور الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار

نظمت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام جلستين نقاشيتين، خلال مشاركتها في «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي». وجاءت هذه الجلسات في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى إثراء وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي وفتح الآفاق أمام المتخصصين في صناعة الإعلام، وتزويدهم بما يحتاجونه من مهارات ومعارف.

وتطرقت جلسة «الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار» التي استضافت كلاً من لبنى فواز، رئيسة التحرير في CNBC Arabia، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية لـ«فوربس الشرق الأوسط».

وسعد زغلول، رئيس التحرير التنفيذي لـ«الشرق بلومبرغ»، ولبنى بوظة، رئيسة قسم الاقتصاد في «سكاي نيوز عربية»، إلى مجموعة من المحاور التي تناولت أبرز التحديات اللغوية والثقافية التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار العربية، لا سيما فيما يتعلق بإتقان اللغة العربية في المخرجات النصية والصوتية.

وعقدت أكاديمية دبي للإعلام أيضاً جلسة «أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي»، بمشاركة محمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، ومحمد أمين، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ديل»، وأحمد الزرعوني، خبير الذكاء الاصطناعي.

وتناولت الجلسة التي أدارتها الإعلامية مي بن خضرا من قناة CNBC عربية، مجموعة من المحاور التي شملت معايير استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، والضوابط الأخلاقية التي تحكمه.

من جهة أخرى، استعرضت الجلسات أهمية «مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي» التي أطلقتها الأكاديمية خلال الحدث، بهدف تطوير منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام العربي، تركّز على تمكين اللغة العربية على اختلاف لهجاتها مع مراعاة ما تتميز به المجتمعات العربية من فوارق ثقافية واجتماعية.