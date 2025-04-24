«مقر المؤثرين» يستضيف حواراً بين بوريس جونسون و«تشرشل الافتراضي»

استضاف «مقر المؤثرين» حدثاً غير مسبوق، تمثل في حوار حي بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ونظيره التاريخي وينستون تشرشل، عبر تقنية ذكاء اصطناعي متطورة، في خطوة تبرز قدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الشخصيات التاريخية بطريقة مبهرة، ما يمهد لبداية عصر جديد من التواصل.

تقنية حديثة

تم تسجيل الحوار خلال فعاليات منتدى مستقبل الاتصال الحكومي، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال قمة الحكومات العالمية 2025، التي استضافتها دبي من 11 إلى 13 فبراير الماضي، بالتعاون مع الشركة الإماراتية «إيه آي ميديا لاب» AI Media Lab التابعة لـ«فيجينيرز» والمتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات رئيسة عدة.

وفي مقدمتها الإعلام، بالاعتماد على تقنية حديثة باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لغوي متقدم، تم تدريبه على أعمال تشرشل وخطاباته وسيرته الذاتية، بما في ذلك كتاب جونسون الشهير «عامل تشرشل:

كيف صنع رجل واحد التاريخ؟». وقد ظهر تشرشل على شكل أفاتار رقمي «ميتا-هيومان» يتحدث بصوت مركب مستوحى من خطاباته العامة، معتمداً تقنية تحويل النص إلى كلام لخلق تجربة حوارية تفاعلية.

محادثة مذهلة

وعلّق جونسون على هذه التجربة بقوله: «لقد كانت محادثة مذهلة، بدا كأنني أجلس فعلاً مع ونستون تشرشل نفسه. بعد سنوات من دراسة تاريخه وآرائه لم أتوقع أن أعيش تجربة بهذه الدقة والواقعية».

وأكد جونسون أن هذه التقنية يمكن أن تلعب دوراً تعليمياً مهماً في تقريب الشخصيات التاريخية من الأجيال الجديدة، وتعزيز فهمهم للتاريخ بطريقة مبتكرة وتفاعلية.

ويعد مقر المؤثرين مجتمعاً رقمياً متطوراً، لتعزيز عملية التواصل والتعاون بين المبدعين وصناع المحتوى، وتقديم الدعم والفرص لهم، بالشراكة مع أهم المنصات الرقمية ورواد صناعة المحتوى في العالم. ويهدف مقر المؤثرين إلى تمكين صنّاع المحتوى، وتوفير بيئة متطورة، تدعم الإبداع، وتعزز التعاون، وتحقق النمو لكل المنضمين لهذا المجتمع.

حلول ذكية

وقد أعلنت الشركة الإماراتية «إيه آي ميديا لاب» AI Media Lab، التابعة لشركة «فيجنيرز» والمتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات رئيسية عدة، وفي مقدمتها الإعلام، عن تنفيذها الحوار الأول من نوعه لأفاتار تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع الدورة الأولى من «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

وتقدم «إيه آي ميديا لاب» تقنيات ذكية قابلة للتوسع، مدمجة بفهم عميق للسوق المحلي، وتخدم قطاعات رئيسية مثل الإعلام، والتعليم، والرعاية الصحية، والتمويل، وتسعى لتقديم حلول عملية وفعالة تحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.

وتهدف «إيه آي ميديا لاب» إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الإعلام، حيث تمنح شركات الإعلام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تبسط الإنتاج.