أحمد بن سعيد: «رواد الأعمال» يجسد تطلعات دبي لبناء جيل عالمي من المبتكرين والقادة

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «إن مرور عشر سنوات على انطلاق برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرته، تجسد تطلعات دبي للاستثمار في العقول وبناء جيل عالمي من القادة والمبتكرين».

وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس» أمس: «منذ انطلاقته، شارك في البرنامج 278 منتسباً من 44 دولة، من بينهم 56 من الكوادر الوطنية، في تجربة نوعية تجمع بين التدريب العملي والشراكات الاستراتيجية، وقد أسهم البرنامج في تحقيق وفورات تقدّر بنحو 27 مليون دولار في رسوم الاستشارات، ما يعكس أثره المباشر في دعم بيئة الأعمال في دبي».

وأكد سموه: «تمثل هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للبرنامج وتكريم خريجي البرنامج والمعنيين والشركاء الذين أسهموا في ترسيخ مكانته وتعزيز إرثه المستدام في دعم مسيرة دبي نحو الريادة العالمية».

ويجمع البرنامج بين التدريب على المهارات الاستشارية الإدارية والتدريب المهني والحصول على فرص عمل في مؤسسات عالمية تشمل «مجموعة طيران الإمارات» و«مركز دبي المالي العالمي» و«موانئ دبي العالمية» و«دبي القابضة» و«دائرة الاقتصاد والسياحة».

وتدير البرنامج شركة «فالكون» التي أسست عام 2009 شركة استشارية متخصصة في التسويق والاتصالات والفعاليات والابتكار ومقرها دبي.

ويُعد البرنامج من بين البرامج الأكثر تنافسية في تعليم الأعمال عالمياً، إذ يستقبل سنوياً نحو 5500 طلب التحاق من الخريجين من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

ويجمع البرنامج الذي يمتد تسعة أشهر ويحظى بتمويل كامل، بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي في الشركات وتوفير فرص للتواصل مع قادة القطاع والتوجيه المهني والتجارب الثقافية الغنية.

ويمنح المتدربين فرصة فريدة للالتحاق ببرنامج ممول بالكامل للدراسة والعمل في دبي، واستقبل في دورته العاشرة الحالية 36 منتسباً من 22 دولة، منهم 9 كوادر وطنية خضعوا لبرنامج تدريبي شامل لمدة 9 أشهر في دبي.

ويعمل روّاد الأعمال خلال دراستهم على مشاريع استشارية عملية بالتعاون مع مؤسسات رائدة على مستوى إمارة دبي، بما في ذلك «مجموعة الإمارات» و«دناتا» و«مركز دبي المالي العالمي» و«دي بي ورلد» ودائرة الاقتصاد والسياحة، ما يضمن تنمية المهارات المهنية والشخصية للخريجين، وتأهيلهم للانطلاق في مسارات مهنية مؤثرة وهادفة.

ومنذ تأسيسه عام 2014، استقطب البرنامج 278 خريجاً من 44 دولة، من بينهم 56 إماراتياً، كما شهد تنظيم 140 تدريباً عملياً بالتعاون مع 30 شركة رائدة في دبي، ونفّذ الطلاب بنجاح 84 مشروعاً استشارياً للمؤسسات الشريكة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27 مليون دولار.

وقدمت إسهامات كبيرة لمنظومة الأعمال في إمارة دبي وينتمي 30% من المتقدمين للبرنامج إلى أفضل 10 جامعات عالمية، وفقاً لتصنيف «كيو إس» العالمي.

ويضمن البرنامج التميز الأكاديمي والمهني للطلاب عبر شراكاته التعليمية مع مؤسسات رائدة، مثل أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» و«كاباديف» و«بون» للتعليم، حيث توفر هذه الشراكات برامج تدريب وتطوير عالمية المستوى لدعم المنهج وإعداد روّاد الأعمال لمساراتهم المهنية.