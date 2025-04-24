«قوتنا...كوكبنا» تعزز الوعي البيئي

شهد اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، فعالية «قوتنا...كوكبنا»، التي نظمها مركز شرطة الموانئ، بمناسبة اليوم العالمي للأرض، وذلك في جزيرة أم حطب، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

والعميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، ونائبه العقيد علي عبدالله النقبي، وعدد من موظفي المركز، ومشاركة فاعلة من فريق الغوص النسائي التابع لشرطة دبي والمتطوعين.

وشارك في الفعالية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في حماية البيئة البحرية، ما يقارب من 200 موظف ومتطوع من الذكور والإناث، و7 من الزوارق واليخوت.

وشهدت الفعالية زراعة الشعاب المرجانية، حيث تم تثبيت 6 حظائر لزراعة المرجان في مياه جزيرة أم الحطب، والقيام بتنظيف الشاطئ وقاع البحر.